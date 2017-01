Süptitz krönt sich zum neuen Supercup-Sieger

Wie schon im Vorjahr stellten die Verantwortlichen bei der Nachfolgeveranstaltung des langjährig durchgeführten TZ-Supercups ein illustres Starterfeld auf das Hallenparkett wenngleich nicht alle Landkreisteams ihre Zusage geben konnten. Am Ende krönte sich der SV Süptitz im Neunmeterkrimi gegen den FC Eilenburg zum neuen Pokalverteidiger und folgt damit auf den Premierensieger Doberschütz/Mockrehna.

Gruppe A:

Das Auftaktmatch war der ersten Vertretung des Ausrichters vorbehalten. Nach frühem Rückstand drehten die Hartenfelser die Partie gegen Krostitz und fuhren einen knappen 2:1-Sieg ein. Dass Dahlen ein unbequemer und ernstzunehmender Konkurrent werden würde, bekam Süptitz im zweiten Turnierspiel zu spüren. Die Wacker-Mannen waren bissig (ohne unfair zu sein) und trotzten dem SVS ein Unentschieden ab. Dies bekam auch der SCH I im zweiten Gruppenspiel zu spüren, als Dahlen defensiv nichts zuließ und die Partie fast logischerweise torlos Remis endete. Doch auch die Süptitzer taten sich schwer in das Turnier zu kommen, agierten im zweiten Spiel gegen Krostitz lange Zeit nicht frisch genug. Doch ein ordentlicher Angriff führte 30 Sekunden vor Ultimo zum knappen Sieg. Somit wurde das Duell SCH I gegen Süptitz das Endspiel um den Gruppensieg.

Und auch hier hatten die Süptitzer das glücklichere Ende für sich als sie erneut in der letzten Minute mit dem Siegtor zuschlugen. Da Dahlen das abschließende Gruppenspiel gegen Krostitz souverän gewann, schoben sich die Heidestädter noch vor den Gastgeber auf Rang zwei.

Ergebnisse: SCH I – Krostitz 2:1, Dahlen – Süptitz 1:1, SCH I – Dahlen 0:0, Süptitz – Krostitz 1:0, Süptitz – SCH I 2:1, Dahlen – Krositz 3:0.

Endstand: 1. Süptitz 4:2 7 2. Dahlen 4:1 5 3. SCH Torgau I 3:3 4 4. Krostitz 1:6 0

Gruppe B:

Auch diese Staffel lebte von der Spannung und sah teils ansehnliche und torreiche Spiele. Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Elbaue-Mannen mit einem deutlichen 4:1 gegen den Landesligisten aus Eilenburg. Auch das zweite Gruppenspiel gegen die zweite Vertretung vom Ausrichter gewannen die Elbaue-Jungs mit drei Toren Differenz und sahen somit wie der sichere Halbfinalteilnehmer aus. Doch Eilenburg gewann seine beiden Folgepartien gegen Herzberg und dem SCH II und stellte somit ebenfalls sein Konto auf sechs Punkte.

Da Herzberg gegen Hartenfels II gewann, hatten sie im letzten Gruppenspiel gegen Elbaue noch rechnerische Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Den Dehnert-Mannen hätte ein Punkt zum Gruppensieg gereicht, doch die flinken und dribbelstarken Herzberger waren eine harte und stets gefährliche Nuss. Als der FCE dann auch einige Chancen liegen ließ, waren die Brandenburger zur Stelle. Der Treffer zum 3:0 in der Schlussphase brachte dann auch genau das Ergebnis, was den VfB noch ins Halbfinale bugsierte und Elbaue den undankbaren dritten Platz bescherte.

Ergebnisse: SCH II – Herzberg 3:5, Elbaue Torgau – Eilenburg 4:1, SCH II – Elbaue Torgau 0:3, Herzberg – Eilenburg 2:4, Eilenburg – SCH II 13:3, Elbaue Torgau – Herzberg 0:3.

Endstand: 1. FC Eilenburg 18:09 6 2. VfB Herzberg 10: 7 6 3. Elbaue Torgau 07: 4 6 4. SCH Torgau II 06:21 0

Halbfinals:

Im ersten Halbfinale musste der SVS erneut hart arbeiten um die Herzberger in Schach zu halten. Dennoch ging der VfB in der Anfangsphase nach einem schnell vorgetragenen Angriff in Führung. Doch Süptitz konnte sich auf seine Power verlassen, glich durch einen strammen Meißner-Schuss aus. In den Schlussminuten war das Visier auf beiden Seiten geöffnet, den Lucky Punch setzte schließlich der spätere Turniersieger.

Die zweite Begegnung war da deutlich einseitiger. Dahlen hielt die Hälfte der Spielzeit ordentlich mit, doch nach dem Doppelschlag binnen zwei Minuten zur 2:0-Führung bogen die Muldestädter in die Siegerstraße ein. Dahlen erhöhte nun das Risiko und wurde von den spielstarken Eilenburgern klassisch ausgekontert.

Süptitz – Herzberg 2:1

Eilenburg – Dahlen 5:0

Platzierungsrunde:

Die Neunmeterschießen um Platz 7 bzw. um Platz 5 entschieden jeweils die Vertretungen des Gastgebers für sich. Im Spiel um Platz 3 konnte Dahlen noch einmal die letzten Kraftreserven mobilisieren und entschied eine spannende und ausgeglichene Partie letztlich mit dem größeren Willen für sich. Das Finale zwischen Süptitz und Eilenburg fasste dann den Turnierverlauf noch einmal passend zusammen. Ein enger Spielverlauf, zwei gleichwertige Mannschaften, viel Einsatz und Tempo und immer im Rahmen des Erlaubten.

Die zweimalige Führung der Süptitzer glichen die Muldestädter jeweils wieder aus, sodass der Sieger vom Punkt ermittelt werden musste. Die ersten fünf Schützen (3x Süptitz, 2x Eilenburg) trafen jeweils sicher. Der dritte Eilenburger Spieler traf dann nur den Pfosten, sodass der SV Süptitz bei der anschließenden Siegerehrung den von der Torgauer Oberbürgermeisterin Romina Barth überreichten Pokal in die Höhe halten konnten.

Neunmeter um Platz 7:

Krostitz – Hartenfels Torgau II 1:3

Neunmeter um Platz 5:

Hartenfels Torgau I – Elbaue Torgau 0:2

Spiel um Platz 3:

Wacker Dahlen – VfB Herzberg 2:1

Finale:

SV Süptitz – FC Eilenburg 5:4 n.N. (2:2)

Endstand:

1. SV Süptitz

2. FC Eilenburg

3. Wacker Dahlen

4. VfB Herzberg

5. Hartenfels Torgau I

6. Elbaue Torgau

7. Hartenfels Torgau II

8. FSV Krostitz

Bester Torschütze: Fabian Döbelt (Eilenburg) 9 Treffer

Bester Torwart: Holger Wiedemann (Herzberg)

Süptitz: Terpitz, Wiesner, Schulze (1 Tor), Melzer (1), Günther (3), Kunath (1), Melichar (1), Lorenzo-Valiente, Meißner (1);

Wacker Dahlen: Föllner, Möbius, Göbel, Burda (3), Nelde, Damm, Fischer, Schmidt (3);

Hartenfels Torgau I: Krost, Fromm, Gerlach, Göldner (1), Hache, Pottecz, Schwarzenberg, Theinert (2), Wehner;

Elbaue Torgau: Fritzsche, M. Dehnert (1), M. Grieser (1), Ghavamzadeh, Windrath (1), Richard (1), Zinke (1), Hidalgo (1);

Hartenfels Torgau II: Pfeiffer, Lichtenwald (1), Natzel (1), Azziab, Stark, Litka (1), Jäckel, Thomas, Kukard (3);

Schiedsrichter: Patrick Schalkowski, Dirk Otto, Lothar Forstner. N. Wehner