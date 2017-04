Sonne satt und wuchtige Wellen

Kanusport/Vereinsleben. Der 40. Erzgebirgsring am ersten April-Wochenende fand bei traumhaftem Wetter statt. Schon am Freitag bezogen die sieben Mitglieder des Torgauer Kanuclubs in der Jugendherberge Hormersdorf bei Geyer ihr Quartier.

Es reisten insgesamt gut 50 Aktive aus verschiedenen Bundesländern an. Aufgrund der Schneeschmelze am Fichtel- und am Keilberg hatte der Pöhlbach am Sonnabend genügend Wasser. Der Pöhlbach bietet leichtes Wildwasser in schöner Natur. Teppiche von Buschwindröschen bedecken teilweise die Ufer.

An der Mündung in die Zschopau bei Wiesenbad gab es eine kleine Stärkung. Von hier aus fuhren wir dann am Nachmittag noch die Zschopau bis nach Wolkenstein.

Am Sonntag stand traditionsgemäß die Zwickauer Mulde von Blauenthal nach Aue auf dem Programm.

Die Betreiber der Talsperre Eibenstock ließen freundlicherweise acht Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab. Insgesamt kamen so knapp elf Kubikmeter pro Sekunde zusammen, damit war für viel Spaß auf dem Wasser gesorgt.

Von leichten Abschnitten über verblockte Stellen bis zu wuchtigen Wellen war alles dabei, was das Paddlerherz höher schlagen lässt. Auch eine Wasseramsel ließ sich über dem Bach sehen. Sport im Einklang mit der Natur, wie man es sich besser nicht vorstellen kann.