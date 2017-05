"0815 Nixe" zu Wasser gelassen

Torgau. Und was machen Sie so zum Männertag? Radfahren war gestern! Marcus „Locke“ Scholz und seine Clique werden Torgau jedenfalls nur am Rande passieren, denn für Sie soll es an Himmelfahrt auf dem selbstgebauten Floß die Elbe entlang gehen. Gestern Nachmittag wurde der 1700-Kilo-Koloss, der den Namen „0815 Nixe“ trägt und für bis zu 20 Mitfahrer ausgelegt ist, in einem Zuchtteich der Wermsdorfer Teichwirtschaft probeweise zu Wasser gelassen. Zuvor musste das Floß jedoch aus der Werkstatt von Holzkunst Scholz im Gewerbegebiet an der Eilenburger Straße quer durch Torgau transportiert werden. TZ war dabei. Ob die „Nixe“ allerdings auch dem Belastungstest standgehalten hat, lesen Sie hier:

„Wir haben da keine großen Berechnungen vorher durchgeführt, das war alles mehr oder weniger frei Schnauze“, sagt Marcus „Locke“ Scholz, noch etwas unsicher, als er das riesige Floß, das zum Männertag über die Elbe schippern soll und gerade mit einem Kran auf einem Anhänger platziert wurde, festzurrt und sichert. „Wird es schwimmen?“, fragt er seine Helfer und die Freunde, die überwiegend nicken.

Eine halbe Stunde später hängt das Floß, die „0815 Nixe“, wie es in einer internen Abstimmung der acht am Bau beteiligten Männer genannt wurde, wieder am Kran und wird sanft in das Becken abgelassen.

Kurze Zeit später steht fest: die 14 200-Liter-Fässer, die unter dem Floß angebracht sind, tragen den 1700-Kilo-Koloss. Zumindest ohne zusätzliche Belastung. Als dann fast 20 Personen zusteigen, ist von der sprichwörtlichen Handbreit Wasser unter dem Kiel nicht mehr viel übrig. Das Team denkt über zusätzliche Schwimmtonnen nach, denn schließlich muss das Floß noch reichlich Gewicht mehr tragen, wenn es denn dann zum Männertag auf die Elbe soll. „Wir wollen noch einen Smoker mitnehmen ... und natürlich ein paar Fass Bier“, so Scholz.

Aber um den ganzen Spaß überhaupt in Angriff nehmen zu können, sind zuvor erst noch ein paar ernstere Punkte zu klären. „Damit uns das Wasser- und Schifffahrtsamt die Genehmigung für unsere Tour erteilt, müssen wir erst noch eine lange Liste abarbeiten.“ Ein Anker, Seile, Positionslichter, Rettungswesten – an alles muss gedacht werden. „Wir wollen uns aber auch unbedingt daran halten“, sagt „Locke“, der dann auch noch eine kleine Überraschung parat hatte: „Zum Strandbadfest wollen wir unser Floß in den großen Teich setzen und dort den Kindern zur Verfügung stellen, um mal eine Runde über den See zu drehen.“