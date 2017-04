"Am Österreicher" hat die Saison begonnen

Motorsport/Vereinsleben. Die große Welle schwappte am Karfreitag über die Motocross-Strecke „Am Österreicher“. Mehr als 120 Fahrer aus verschiedenen Bundesländern bevölkerten da beim traditionellen Saisonauftakt-Training den frisch geschobenen Parcours bei Neiden.

„Dass wir in diesem Jahr im September Gastgeber für den Bundesendlauf 125 ccm des ADAC sind, hat für eine sehr breite Wahrnehmung unseres Standorts gesorgt“, weiß MSC-Öffentlichkeitsarbeiter Günther Schulz. So sei der eine oder andere Moto-Crosser auf die Möglichkeit gestoßen, am Karfreitag seine Maschine zu bewegen. Zumal der Freitag laut Wettervorhersage – und inzwischen bestätigt – noch der durchgängig schönste Tag des langen Osterwochenendes sein sollte.

Gespanne blieben am gesamten Wochenende allerdings Mangelware. Genau eins trainierte beim MSC. Jedoch hatte das nichts mit den Pflückuffern zu tun: „In Holland werden gerade Meisterschaften ausgefahren. Dort haben sich alle versammelt“, erklärt Schulz. Genau wie alle anderen inzwischen 120 Mitglieder des Vereins freut er sich auf den 27. und 28. Mai, wenn die Seitenwagen-Gemeinschaft „Am Österreicher“ ihr Lager aufschlagen und um die Internationale Deutsche Meisterschaft fahren wird.

Mit dem dann erwarteten Trubel vor Augen, ließ sich der Samstag in Neiden dann etwas besser ertragen. Denn das wechselhafte Wetter wirkte sich auch auf die Teilnehmerzahl des offenen Trainings aus. Gänzlich unverzagt umsorgte dennoch Erika Haupt ihren Stand mit Moto-Cross-Zubehör, -Andenken und -Bekleidung. Gemeinsam mit ihrem Mann Bernd (76), der immernoch selbst ab und an durchs Gelände braust, reist die 73-Jährige das ganze Jahr über von Veranstaltung zu Veranstaltung. „Wir gehen in dieser Geschichte auf“, sagte sie. Schon vor der Wende waren Haupts in der Cross-Szene aktiv. Einen Verkaufsstand wie den ihren gab es damals nicht, deshalb der schier unbegrenzte Enthusiasmus. Ab und an schlechtes Wetter und damit ausbleibende Kundschaft schrecken die Triptiser deshalb nicht.

Auf ein paar regenfreie Minuten warteten René Renner, Andreas Händler und Franz Müller. Sie seien öfter mal in Neiden unterwegs. Das April-Wetter-Problem sei nicht die Nässt an sich, sondern der feine Regen, der die Brillen beschlagen lasse. Damit habe man ein handfestes Sicherheitsproblem, so Renè Renner.

Die zwischenzeitlichen regenfreie Minuten nutzte auch der crossende Nachwuchs auf der eigens angelegten Strecke. Aus dem niedersächsischen Zetel angereist war beispielsweise Familie Körner. Sohn Lenox (5) – „bald werde ich sechs“ – probierte unter Aufsicht von Papa Falko und Mama Katharina sein Weihnachtsgeschenk aus. Brüderchen Luc schaute vom Buggy aus zu, hat zu Hause aber auch schon ein Elektroauto in der Garage.

Dass immer mehr Familien zum Motorsport finden, hat auch Günther Schulz festgestellt. „Seit wir die festen Trainingszeiten für die Kinder am Sonntag eingeführt haben, hat sich hier richtig was entwickelt“, freut er sich. Und mit den Eltern der crossenden Kinder habe der Verein zahlreiche fleißige Unterstützer gewonnen. Auf breiten Schultern ruht inzwischen auch die MSC-Sektion Mountainbike. Die Pumptrack-Strecke ist die neueste Errungenschaft und an der Nächste Attraktion auf dem Hügel der Pedal-Biker wird bereits geschnitzt. Man darf gespannt sein, was dort entsteht.