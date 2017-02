"Antidemokratisch!"

„Dieser Anschlag zielt auf alle, die sich für unser Land im demokratischen Diskurs engagieren. Wir erklären uns solidarisch mit den Kollegen des CDU-Kreisvorstands.“ Mit diesen Worten hat Volkmar Winkler, Kreisvorsitzender der SPD Nordsachsen auf den Vorfall in Doberschütz reagiert, bei dem zwei Fahrzeuge der CDU mit einer teerartigen Flüssigkeit übergossen worden sind. Auch der SPD-Kandidat für die Bundestagswahl, Rüdiger Kleinke, äußerte sich: Kleinke: „Der Anschlag dokumentiert erneut einen Tiefpunkt der politischen Auseinandersetzungskultur in unserem Land.

Es gibt nichts, was in einem demokratischen Rechtsstaat derartige Übergriffe entschuldigt oder rechtfertigt. Was wir hier erleben, ist Feindseligkeit gegenüber politischem Ehrenamt und parlamentarischem Engagement.“ Abgeordnete und Amtsträger, so wie zum Beispiel Bürgermeister Märtz, seien über ihre Büros regelmäßig schriftlich oder persönlich zu erreichen. Sie würden grundsätzlich für Gespräche zur Verfügung stehen, so Kleinke. Wer nicht bereit sei, diesen Weg zu gehen, um Kritik – sachlich oder polemisch – offen vorzutragen, sondern stattdessen feige, anonym verübte Gewalt vorzieht, verweigere sich den grundlegenden Spielregeln der Demokratie und handele kriminell.

Beide Politiker sind sich einig: „Als SPD in Nordsachsen werden wir solchem Treiben entschlossen entgegentreten! Wir verachten diese Form antidemokratischer Auseinandersetzung und verurteilen sie aufs Schärfste. Wir hoffen, dass die Täter schnellstmöglich ermittelt werden.“