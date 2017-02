Dommitzsch. Über weitere Aktivitäten des Vereins Elblandbahn sprach TZ mit Henrik Bock:



TZ: Wie sieht der aktuelle Zeitplan aus?

H. Bock: Wir planen mit unseren Mitgliedern am Samstag einen neuen Arbeitseinsatz am Bahnhofsgelände in Dommitzsch. Wir wollen Ordnung schaffen, Schienen freilegen, gefällte Sträucher und Bäume beräumen. Das meiste Gehölz soll geschreddert werden.

Sind Baumstümpfe und Wurzeln ein Problem, wenn sie sich zum Beispiel an Weichen sich befinden?

Zwischen den Gleisen dürfte es kein Problem sein, weil wir ja nicht mit Schwerlastzügen etc. fahren wollen. Im Bereich einer Weiche könnte es schwierig werden. Aber zur Zeit ist keine Stelle bekannt, wo wir speziell handeln müssen – zumindest nicht an den Weichen, die wir brauchen.

Gibt es weitere Termine für Arbeitseinsätze?

Ja, am 18. Februar ist ein größerer Streckenfreischnitt auf Pretzscher Seite geplant, zu dem viele Freiwillige – zahlreiche Gäste auch von außerhalb – kommen. Wir kooperieren unter anderem mit der Stadt Bad Schmiedeberg. Treffpunkt ist 9 Uhr am Bahnhof in Pretzsch.

Bleibt der Mai ein realistisches Ziel für die Streckeninbetriebnahme?

Es könnte im Sommer werden. Wir schauen mal. Auf jeden Fall wird sich noch in diesem Jahr Technik bewegen.