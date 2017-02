"Da kann doch niemand vorbeigehen!"

Belgern. „Ich hoffe einfach, dass ganz viele Menschen kommen und damit die Chance steigt, dass wir einen Spender für Luise finden!“ Schon am Wochenende in Oschatz warb Anett Tränkner aus Bockwitz bei Belgern um potenzielle Knochenmark- und Stammzellenspender für die zehnjährige Luise aus der Döllnitzstadt.

Typisierungsaktion für Luise

Donnerstag, 14 bis 17 Uhr

Praxis für Ergotherapie und Logopädie „lebenswert“

Torgauer Straße 33, 04874 Belgern



Informationen zum Thema unter:

www.vks-sachsen.de



Wer älter als 55 Jahre ist und dennoch helfen möchte, kann die VKS mit einer Spende unterstützen.



Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden e.V.

Commerzbank Dresden

IBAN: DE8285080000051700600

BIC: DRESDEFF850 Donnerstag, 14 bis 17 UhrPraxis für Ergotherapie und Logopädie „lebenswert“Torgauer Straße 33, 04874 BelgernInformationen zum Thema unter:Wer älter als 55 Jahre ist und dennoch helfen möchte, kann die VKS mit einer Spende unterstützen.Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden e.V.Commerzbank DresdenIBAN: DE8285080000051700600BIC: DRESDEFF850

Nun hat die junge Frau eine weitere Typisierungsaktion organisiert. Am Donnerstag können sich Männer und Frauen in Belgern als potenzielle Spender registrieren lassen. Als Partner konnte sie die Praxis für Ergotherapie und Logopädie „lebenswert“ gewinnen.

Zwischen 14 und 17 Uhr werden dort Abstriche der Mundschleimhaut genommen – eine Sache von wenigen Minuten – und zur Typisierung an den Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden geschickt. „Mitmachen kann jeder, der zwischen 18 und 55 Jahre alt ist“, so Anett Tränkner, die große Hoffnungen in die Aktion steckt.

Sie selbst weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind an Leukämie erkrankt ist. Denn auch ihr Sohn Robin war betroffen. Mit drei Jahren wurde die Krankheit bei ihm festgestellt. Als erste Heilungsversuche scheiterten wurde er zur Hochrisikotherapie verlegt. Dort lernte Robin auch Luise kennen. Seither verbindet die beiden eine Freundschaft. Genau wie bei Robin schien es zunächst so, als habe Luise den Krebs besiegt. Doch die tückische Krankheit kam zurück. „Nun hilft nur noch eine Transplantation“, weiß Anett Tränkner. Für einen weiteren Freund, den Robin während der Therapie kennengelernt habe, sei kein passender Spender gefunden worden. Der Junge starb.

„Viele Menschen haben Angst, dass eine Knochenmark-Entnahme Schmerzen verursachen könnte“, sagt die engagierte Mutter. Dabei sei dieser Eingriff in 80 Prozent aller Fälle gar nicht nötig, sei nur eine Verfahren nötig, das dem beim Blutplasma-Spenden ähnele. „Und wer darüber nachdenkt, dass ihm ein paar Tage etwas weh tun könnte, sollte sich auch mal Gedanken machen, welche Schmerzen die kleinen Kinder über die lange Zeit der Chemotherapie erleiden.“

Wenn am Donnerstag die Typisierungsaktion bei „lebenswert“ in Belgern beginnt, ist auch Anett Tränkner mit dabei. Sie glaubt an die Menschen in ihrer Heimat und deren Bereitschaft zu helfen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach vorbei gehen kann.“