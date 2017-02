Belgern-Schildau. Ex-Bürgermeister Martin Böttger fand drastische Worte. „Wir können nicht immer alles in Geld umrechnen. Wenn wir das jetzt so tun, dann ist das Schildbergfest in drei Jahren tot!“ Das saß erstmal. Der Grund für seine These: Die Stadt möchte, dass sich die Vereine künftig alleine um den Transport von Biertischgarnituren zu den Festen kümmern. Nach der Debatte entschied sich der Rat auch dazu, diesen Willen zu beschließen, mit einer knappen Mehrheit von elf Ja-Stimmen zu sieben Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.

Ausschlaggebend sind letztlich Sparmaßnahmen. Oder, wie man auch sagen könnte: eine sinnvollere Nutzung der Kapazitäten des Bauhofs. Sebastian Richter, Chef des Bauhofes in der Stadt, konstatierte: „Für das Schildbergfest sind jedes Jahr vier Leute und ein Multicar vier Tage lang beschäftigt, um die Bänke vom Lager hoch auf den Berg und wieder zurückzubringen.“ Für die Stadtverwaltung um Bürgermeisterin Eike Petzold und einige Räte, wie etwa Jochen Werner, ist das eindeutig zu viel: „Wenn ich höre, was das für ein Aufwand ist, dann bin ich klar der Meinung: weg mit den Garnituren“, so der Stadtwehrleiter. „Wir müssen da Aufwand und Nutzen auch mal abwägen. Es kann nicht die Aufgabe des Bauhofes sein, Biertische für die Vereine zu schleppen.“ Gerade auch, weil der Bauhof immer wieder in der Kritik stehe, den eigentlichen Aufgaben, wie etwa der Grünpflege, nicht standesgemäß nachzukommen, sei dies nur ein konsequenter Schritt, um für eine Verbesserung zu sorgen.

Doch bis zur Abgabe der Garnituren soll es nun gar nicht kommen. Auch wenn das durchaus noch weitere Freunde im Stadtrat gefunden hätte. Wie etwa Matthias Griem, seines Zeichens Vorsitzender des Kultur- und Freizeitvereins Probsthain, der die Bestände auch gerne für seinen Verein gekauft hätte. Aber die Lagerung bleibt nun weiter im Aufgabenbereich des Bauhofes. Die Befürchtungen, viele Feste könnten ohne die Bänke komplett ins Wasser fallen – etwa vorgetragen von Ingo Henjes bezüglich der zwei Schulfeste, die jedes Jahr stattfinden und ohne entsprechende Sitzgelegenheiten in Gefahr wären –, zogen dann doch.

Anders sieht es bei den zehn Marktbuden aus, die zum Inventar des Bauhofes zählen. Noch. Denn hier soll eine Abgabe erfolgen. Eike Petzold: „Die Marktstände sind durch das ständige Auf- und Abbauen stark reparaturbedürftig. Der Bauhof kann die damit zusammenhängenden Arbeiten, sowie den An- und Abtransport zu den jeweiligen Veranstaltungen nur mit erhöhtem Aufwand betreiben. Aufgrund der Personalsituation und den notwendigen Pflichtaufgaben soll die Abgabe erfolgen.“ Den Vereinen werde die Möglichkeit gegeben, Hütten zu erhalten, herzurichten und dann zu nutzen. Bei Mehrbedarf solle das Los entscheiden. Einzulagern hätten die Vereine ihre neuen Errungenschaften dann selbst.

Weil sowohl im Falle der Biertische als auch der Marktstände die Vereine der Stadt eine wesentliche Rolle in den Gedankenspielen von Stadtverwaltung und -räten spielen, hätte es Thomas Fiedler gerne gesehen, die Entscheidung zu vertagen: „Wir sollten erstmal alle an einen Tisch holen und mit den Vorständen sprechen, um zu hören, was die von unseren Vorstellungen halten. Diesen Vorstoß lehnte der Rat aber mehrheitlich ab.

Blieben also noch vier Wohnwagen, die der Stadt gehören und derzeit auf dem Gelände des Seebades stehen und dort an Camper vermietet werden. „Der Zustand ist nach jedem Winter schlimmer und der Aufwand der Wiederherstellung enorm“, hieß es aus den Reihen der Verwaltung. Auch diese wolle man loswerden und per Anzeige im Bieterverfahren verkaufen. Allerdings schon in der aktuellen Saison, was bei Matthias Schulze auf wenig Verständnis stößt. „Jetzt ziehen wir die Wohnwagen aus dem Verkehr, obwohl sie für die Saison schon teilweise gebucht sind. Das kann ich nicht nachvollziehen.“ Man müsse doch einfach nur noch die Saison abwarten und danach einen Schlussstrich ziehen, wenn die Leute wieder raus sind. „Jetzt vergraulen wir vielleicht noch die Leute, die bereits gebucht haben. Einen Vorteil bringt uns das aber überhaupt nicht ein“, so der Schildauer.