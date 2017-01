"Das Abitur in Sachsen wird nicht leichter"

Torgau. Gute Nachrichten für Sachsens angehende Abiturienten: Ab diesem Schuljahr wird die so genannte Einbringungspflicht für sie um 12 Kurse gelockert. So müssen Schüler der gymnasialen Oberstufe in Zukunft lediglich 40 Halbjahresergebnisse in ihre Gesamtqualifikation zum Abitur einbringen und nicht, wie bisher, sämtliche 52.

Ursprünglich erst für das kommende Schuljahr 2017/2018 angesetzt, wird die neue Regelung aufgrund einer Entscheidung von Kultusminsterin Brunhild Kurth doch noch für alle Schüler eingeführt, die sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits in der Oberstufe befinden. Damit habe sie in erster Linie auf die zahlreichen Wünsche der Schüler und Eltern gehört, welche eine sofortige Einführung der Regelung forderten, berichtete der offizielle Blog des sächsischen Staatsministerium für Kultus.

Ziel des Ganzen solle es sein, auf bundesweiter Ebene für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Damit ist sie ein Vorläufer eines neuen Schulgesetzes, welches zu Beginn des neuen Schuljahres 2017/18 eingeführt werden soll und für jede der fünf Schularten eine neue Schulordnung bereit hält. Somit ist die, nun auch für Schüler der jetzigen zwölften Klasse eingeführte, Regelung lediglich ein Überganglösung, bis dann im kommenden Schuljahr das eigentliche Gesetz eingeführt werden soll.

„Man sollte die Gymnasiasten auf jeden Fall entlasten, das steht außer Frage“, erklärt Peter Nowack. „Aber so etwas führt man doch nicht mitten im Schuljahr ein. Man ändert ja auch nicht während eines Spieles plötzlich die Regeln.“ Doch nicht nur der plötzlichen Einführung dieser Neuregelung blickt der Schulleiter des Johann-Walter-Gymnasiums kritisch entgegen, auch einige Punkte des neuen Schulgesetzes scheinen für ihn nicht ganz durchdacht. So hätte man lieber die Stundenzahlen der einzelnen Kurse, im Speziellen der Leistungskurse, reduzieren sollen, anstatt einfach die Anzahl der zu wählenden Kurse zu verringern.

„Für mich wäre es eine deutliche Verbesserung, wenn man den Jugendlichen ein breiteres Spektrum an Wissen vermitteln könnte. Doch hierfür hätte man die Lehrpläne überarbeiten müssen, anstatt mit einer neuen Schulordnung die Wahlmöglichkeiten der Schüler zu verändern.“ Dort spielt für ihn auch der Zwang, Deutsch oder Mathematik als Leistungskurs belegen zu müssen, stark mit hinein. „Was soll denn ein Schüler machen, dem diese beiden Fächer nicht liegen? Da hätte man besser die beiden Fremdsprachen, welche man bisher noch pflichtbelegen musste, drin gelassen.“

Doch nicht nur die kleiner gewordene Anzahl der Kurse, welche mit dem neuen Schulgesetz zu belegen sind, bietet Kritikern eine Angriffsfläche. Auch die Sinnhaftigkeit der, ab dem 1. Februar dieses Jahres eingeführte, heruntergestuften Einbringungspflicht, wird seit ihrer Ankündigung am vergangenen Freitag hinterfragt. So mache diese neue Regelung, laut Peter Nowack, für den einzelnen Schüler lediglich eine Zehntelnote Unterschied, ein vernachlässigbares Ergebnis.

„Die guten Schüler werden deswegen trotzdem noch mit ihrem Top-Abi abschließen und ein mittelmäßiger Schüler sich über eine 2,4 genauso freuen wie über eine 2,5.“ Für den Schulleiter wäre es ein anderer Bereich gewesen, in welchem die Einbringungspflicht hätte verändert werden müssen. So würde es mehr Sinn machen, die so genannten Talentfächer wie Sport oder Musik nicht als Pflichtkurse anrechnen zu lassen, sondern diese zwar mit einer Belegungs- aber keiner Einbringungspflicht zu versehen.

„Ich, und damit spreche ich auch im Namen meiner Mitschüler, bin gegenüber der neuen Regelung bezüglich unserer Abinoten sehr positiv eingestellt“, berichtet Gino Weimann, Schülersprecher des Johann-Walter-Gymnasiums. Er geht selbst in die elfte Klasse und passt somit voll in die Zielgruppe der Veränderung. „Auch wenn es nur ein kleiner Unterschied sein wird, den diese neue Regelung ausmacht, am Ende ist es doch eine Verbesserung der Note. Und die hilft uns ja dann letztendlich bei der Suche nach einem Studienplatz oder einer Ausbildungsstelle.“

Eines sei bei all der Freude, welche sich bei den derzeitigen Abiturjahrgängen im Moment breitmache, jedoch noch wichtig zu sagen, betont Peter Nowack: „Das Abitur in Sachsen wird nicht leichter.“ Zwar könne man in den vergangenen zehn Jahren eine deutliche Senkung in der Schwierigkeit der Abiturprüfungen und damit auch steigende Durchschnittsnoten ausmachen, die neue Regelung und auch das neue Schulgesetz werden an dieser jedoch nicht beteiligt sein. Der Anspruch des sächsischen Abiturs werde auch nach deren Einführung auf seinem jetzigen, hohen Niveau bleiben, mutmaßt Nowack.

INFO:

Die wichtigsten Informationen zum neuen Schulgesetz:

• Inkrafttreten wird es ab dem kommenden Schuljahr 2017/18

• Es dürfen nur noch 8 Kurse unterbelegt, heißt mit weniger als 5 Punkten abgeschlossen, werden. Bislang waren es in Sachsen 12.

• Das Fach Biologie kann wieder als Leistungskurs ausgewählt werden.

• Die Schüler können auswählen, ob sie drei Naturwissenschaften und eine Fremdsprache oder zwei Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen belegen möchten.

• Es müssen lediglich 40 der 52 Kurshalbjahresergebnisse in die Gesamtqualifikation zum Abitur eingebracht werden.