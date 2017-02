"Das Mysterium der Elbe"

Torgau. Mitte Januar machte Volontär Nick Leukhardt eine kuriose Begegnung und bekam Besuch von einem Gast, den er so schnell nicht vergessen. Dieser erklärte ihm Torgaus Platz zwischen den Dimensionen, das Konzept des Weltenbaums und was der nordische Gott Thor mit der Elbestadt zu tun hat.

Torgau. Etwas mehr als fünf Monate ist es nun her, dass ich meinen Weg nach Torgau fand. Wie man das als interessierter Neubürger natürlich so macht, habe ich mich einmal schlau gemacht, was diese beschauliche Stadt an der Elbe denn so auszeichnet. Ich stieß auf die Verbindung Torgaus mit der Reformation, auf seine Vergangenheit im zweiten Weltkrieg mit der Begegnung an der Elbe und auf seine Rolle als Geburtsstätte der Homöopathie. Eine Sache erfuhr ich jedoch nicht: Torgaus Platz innerhalb der nordischen Mythologie. Oder zumindest einer Abwandlung derer.

Auf diese Verbindung gestoßen bin ich durch einen Tipp meiner Redaktionskollegen. Es gäbe hier in Torgau einen Mann, der vor einiger Zeit eine Sea Shepherd-Außenstelle gründen wollte, um die Elbe vor der Verschmutzung zu schützen. Ich solle einfach mal nachhorchen, was inzwischen daraus geworden war. Ohne große Erwartungen rief ich also unter der mir vorgelegten Nummer an und fragte einmal nach. „Ja, die Sache mit den Sea Shepherds hat sich erledigt“, teilte mir der Mann am anderen Ende der Leitung mit. Aber er hätte noch einige andere Geschichten, über die ich gerne schreiben könnte.

Es wäre ihm ein dringendes Anliegen, die von ihm entdeckte Warheit über die Welt mit uns, vergifteten Menschen zu teilen. Torgau spiele ja zwischen den Dimensionen eine so wichtige Rolle, da gäbe es genug Dinge, über die ich berichten könne. Zwar hatte ich während des Telefonats kaum eines der Dinge, die mir erzählt wurden verstanden, war jedoch angefixt und wollte mehr über die „interdimensionale Bedeutung“ Torgaus erfahren. Also vereinbarte ich für den nächsten Tag ein Treffen in meinem Büro und wartete dort, gespannt wie ein Flitzebogen, auf meinen kuriosen Gast.

„Wie wäre es denn mit dieser Überschrift: Wie ich auf das Mysterium der Elbe stieß.“ Mit offenbar schon ziemlich konkreten Vorstellungen des Artikels fing mein Gast an, mir zu erzählen. „Wendet man auf die Elbe den goldenen Schnitt an, dann landet man ungefähr bei Torgau oder Dresden.“ Diese Aussage stand im Zentrum all seiner Ausführungen. Da der goldene Schnitt die Grundlage von allem ist, was auf unserer Erde erschaffen wurde, ist Torgau einer der wichtigsten Orte auf dem Planeten.

So ist die Stadt unter anderem einer der Punkte, an dem eines der Elbe-Chakras liegt. Ein anderer wäre zum Beispiel Magdeburg, welches ebenfalls mit dem goldenen Schnitt erreicht werden kann, nur eben andersherum angesetzt. „Ein Chakra ist ein Zentrum, ist welchem die Energie der höheren Mächte gebündelt wird“, wurde mir hier erklärt.

Doch von welchen höheren Mächten sprach mein Gast überhaupt? Wer hatte seiner Meinung nach die Erde und das Universum geschaffen? Gott? „Nein“, antwortete er auf die Frage. „Asgard.“ Seiner Ansicht nach ist unsere Welt in drei Bereiche unterteilt, welche sich im so genannten Lebensbaum wiederspiegeln. Ganz oben, im Himmel, dort liegt Asgard. Dort leben die blauen Götter, die für das Gute in der Welt einstehen. In der Mitte, unter uns Menschen, da lebt der transparente Gott. Er ist für alle weltlichen Dinge zuständig. Und dann gibt es noch Helheim, die Hölle. Dort, im Kern der Erde, leben die roten Götter, die für das Böse stehen. Sie werden auch als eine Art Feuerdrache gesehen, der versucht, aus unserer Erde auszubrechen. „Und die Asgard versuchen immerzu, diesen Drachen im Zaum zu halten. Ein ewiges Gleichgewicht also.“

Und Torgau spielt in diesem Zusammenhand eine ganz zentrale Rolle: Dank seiner Lage am goldenen Schnitt der Elbe bildet es die architektonische Mitte des Lebensbaums. Und da dies auch bereits den Gründungsvätern der Stadt bekannt war, benannten sie sie nach dem Wächter zwischen Himmel und Hölle: Thor. Er sorge dafür, dass das Gleichgewicht zwischen Asgard und Helheim weiter bestehen bleibt. „Und das Wort Gau in Torgau ist altägyptisch und bedeutet Kreis. Denn Torgau ist ja eine große Kreisstadt“, klärte mein Gast weiterhin auf.

„Aber die Leute heutzutage wissen ja gar nicht mehr, wie die Welt wirklich aussieht“, betonte er am Ende seiner Ausführungen. „Die sind alle vergiftet, von dem giftigen Wasser, dass sie tagtäglich trinken.“ Sauberes Wasser sei für ihn die wichtigste Lebensgrundlage. Da die Asgard, die blauen Götter für das Wasser stehen, sei es für uns Menschen unabdinglich, mithilfe des sauberen Wassers die Weisheit der Götter zu erlangen. Deswegen habe er sich auch eine Wasseraufbereitungsanlage zugelegt und führe regelmäßig Tests an der Elbe und an anderen Wasserquellen durch. Sogar das Mineralswasser aus dem Supermarkt hat er schon getestet und festgestellt, dass es unsere Sicht auf die Welt komplett vernebelt.

Sein Tipp: Trinkwasser aufbereiten und wieder einen klaren Kopf bekommen.