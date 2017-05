"Den Sportboothafen halte ich für sinnvoll"

TZ: Wie beurteilen Sie die Pläne?

Michael Stoffels: Ich bin 2014 mit einer acht Personen starken Gruppe von Prag nach Magdeburg gerudert und habe auch in Torgau beim Ruderverein angelegt und übernachtet. Der Bootswart Michael Vogler hat uns durch die überraschend attraktive Stadt geführt. In Mühlberg und Wittenberg waren wir auch. Die wie dort schon vorhandenen geplanten kleinen Steganlagen für Motoryachten neben den vorhandenen Stegen für Ruderer und Kanuten halte ich für sinnvoll und angemessen.

Bei der Vorstellung wurde die Attraktivität der Elbe für Wasserwanderer mit Hilfe einer DRV-Statistik untermauert. Die geht von 1876 Personen aus, die 2015 bei 480 Wanderfahrten auf dem Fluss unterwegs waren...

Die Auswertung liegt sogar noch unter meiner aktuellen Auswertung. Die auf 581 korrigierten Datensätze entstammen der jährlichen Zusammenstellung aller elektronisch oder auf Papier gemeldeten Wanderfahrten mit 30 oder mehr Kilometern an einem Tag oder 40 oder mehr Kilometern an mindestens zwei Tagen. Ausgewählt habe ich dabei aus 9000 Datensätze alle, bei denen der Begriff Elbe auftaucht. Dies betrifft auch Wanderfahrten, die nur in Tschechien oder bei Hamburg stattfanden oder auch teilweise auf Moldau, Saale und Havel stattfanden. Bei diesen 581 Fahrten wurden etwa 74000 Kilometer zurückgelegt. Die Fahrten dauerten insgesamt 1736 Tage. 2400 Ruderer und Steuerleute nahmen daran teil.

Wer erhebt derartige Zahlen?

Die Wanderruderwarte der meisten Rudervereine in Deutschland melden seit Jahrzehnten für das jeweils vergangene Jahr alle Wanderfahrten für den DRV-Wanderruderwettbewerb, die meisten davon mit einem elektronischen Fahrtenbuchprogramm. Eigentlich geht es bei diesem Wettbewerb um Fahrtenabzeichen, Urkunden und Vereinsehrungen. Die nachträgliche Zusammenstellung nach Gewässern ist mühsame, ehrenamtliche Arbeit, bei der mancher Schreibfehler zu Problemen führt. Nichtsdestotrotz werden solche Datensammlungen immer häufiger bei Wassertourismusverbänden und bei der Wasserschifffahrtsverwaltung nachgefragt.