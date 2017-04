"Die Bordmunition liegt noch im Acker vergraben"

Kötten/Arzberg. Mit einem Schlag war die Erinnerung hellwach. Als Gerhard Wyrwoll im März den TZ-Artikel „Amerikaner untersuchen Absturzstelle in Blumberg“ las, fielen ihm sofort seine Kindheitserlebnisse wieder ein. Er war hautnah am Geschehen, als an jenem 19. April 1945 die P-47 Thunderbolt – ein amerikanisches Jagdflugzeug – über Kötten abgeschossen wurde. Er saß mit zwei weiteren Jungs in einem Bretter verkleideten Holzschuppen, half beim Nachladen einer fest installierten MG mit 75-Schuss-Trommel. Er hörte die Detonationen, die Einschläge in der Umgebung, das unheimliche Grollen. Und er spürte, wie der Boden bebte. Er war auch einer der ersten an der Absturzstelle, die das Wrack der Maschine in Augenschein nahmen.



Deshalb wandte sich der Rentner aus Arzberg an die Redaktion, verbunden zugleich mit einem wichtigen Hinweis an die Behörden: „Achtung, da könnte noch jede Menge Bordmunition unterm Acker vergraben liegen.“ Gerhard Wyrwoll: „Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie der Rumpf mit den abgeschossenen Tragflächen überhaupt noch so weit fliegen konnte. Das Teil zog eine lange und tiefe Furche ins Feld.“ Der 82-Jährige bittet den TZ-Redakteur, sich vor Ort ein Bild zu machen und erklärt, wie die Situation im April 1945 in Kötten war. Gleich neben dem Elternhaus neben der ehemaligen Gaststätte begann das militärische Gebiet, direkt im Wald lag der Flugplatz Lönnewitz. „Da hinten befand sich eine Flakstellung, Flak-Vierling, die von jungen Flakhelfern bedient wurde“, zeigt Gerhard Wyrwoll in nördliche Richtung. „Dort am Wald standen drei Geschütze vom Kaliber Acht-Acht“, wendet er jetzt den Blick zur B 87 nach Bad Liebenwerda. „Das MG mit der 75-Schuss-Trommel war auf dem Schuppendach montiert. Es wurde vom „Schreibstubenbullen“ bedient, der normalerweise in der benachbarten Baracke seinen Dienst tat. Wir Kinder durften ihm beim Nachladen behilflich sein.“



Als die beiden P-47 Jäger am 19. April auftauchten, entwickelte sich ein tödliches Gefecht. Einer der beiden Amerikaner traf die Flakstellung. „Hinterher wurde erzählt, dass es dabei angeblich auch drei junge Flakhelfer erwischt hatte. Jedenfalls kreisten die beiden Maschinen immer wieder über Kötten. War der eine verschwunden, tauchte der andere sofort wieder auf. Dann kam es zum Treffer. Unser Schreibstubenbulle prahlte später, er hätte die P-47 zuerst getroffen, die Acht-Acht gab der Maschine den Rest. Damit war das Feuergefecht vorbei“, so Wyrwoll. „Wir Kinder sind förmlich bis zur Absturzstelle gerannt, haben die verkohlten sterblichen Überreste des Piloten liegen sehen. Dann kam Militärpolizei aus Torgau und wir mussten verschwinden. Überall lag Bordmunition verstreut. Weil es das Feld meiner Großeltern war, haben wir die Geschosse in die Furche geschmissen und alles wieder verfüllt.“ Der Rentner, der heute in Arzberg lebt, geht davon aus, dass die Reste noch im Boden liegen und durchaus eine Gefahr für die Nachwelt darstellen. „Man könnte sie bestimmt mit einem Metalldetektor leicht finden“, sagt er.



Was aus der Leiche des Piloten wurde, vermag der 82-Jährige nicht zu sagen. Er glaubt aber, dass das amerikanische Suchkommando, das sich für Ende März in Blumberg/Kötten angekündigt hatte, sicher wenig erreichen konnte. Wrackteile und Leiche sind weggeschafft worden. Es ist einfach zu lange her, so seine Einschätzung. Der Suchtrupp hatte im Vorfeld im Arzberger Amtsblatt nach Zeitzeugen gesucht. Die Erkundungsmaßnahmen selbst sollten unter Ausschluss von Presse und Öffentlichkeit stattfinden.