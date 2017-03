"Drei Meter schlichtweg vergessen"

Dommitzsch. Es deutet sich endlich eine dauerhafte Lösung des Fährbuhnen-Problems auf Prettiner Seite an. „Wir mussten im Nachhinein doch feststellen, dass die Ausbaulänge nicht gestimmt hat. Es wurden schlichtweg drei Meter vergessen“, so Reik Romanus, Sachbearbeiter für Straßen- und Tiefbau im Rathaus Annaburg. Dadurch kam das starke Gefälle beim Auffahren auf die Fähre zustande, das viele Kraftfahrer in den letzten Wochen auf die Palme brachte. Manche nahmen inzwischen sogar extra große Umwege in Kauf, weil sie mit ihrem Wagen aufgesessen waren beziehungsweise Schäden an ihrem Fahrzeug befürchteten. Dabei stellt die Überfahrt bei Dommitzsch eine wichtige Verbindung zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt dar.



Hunderte pendeln täglich zwischen der Gänsebrunnenstadt und Prettin hin und her. „Der Baubetrieb hat inzwischen schon mit den Nacharbeiten begonnen und die Hälfte des Pflasters neu verlegt. Sobald der hohe Wasserstand der Elbe gesunken ist, geht es weiter. Um etwa einen Meter muss der Pegel noch fallen“, erklärte Romanus, der darauf drängt, dass das Problem möglichst noch im März aus der Welt geschafft wird und hofft, dass sich die Gemüter alsbald wieder beruhigen. Auch soll genau analysiert werden, wie es überhaupt zu dem Fehler kommen konnte.



Dazu wurde am gestrigen Donnerstag eigens eine außerordentliche Beratung des Bauausschusses der Stadt Annaburg einberufen, zu der das Planungsbüro, die Jessener Baufirma, der Fährpächter und weitere Beteiligte eingeladen waren. Eine Korrektur sei zudem am Fährboot selbst vorzunehmen. „Es wird ein Mechanismus eingebaut, der es erlaubt, den Winkel der Rampen genau einzustellen. Das war schon mal dran, ist aber zurückgebaut worden.



Die Arbeiten sind mit der Werft abgestimmt und können hier vor Ort erledigt werden. Das ist eine Sache von vielleicht einer halben Stunde“, sagte der Rathaus-Mitarbeiter. Auch die technische Abnahme sei in Prettin möglich. Reik Romanus: „Ganz wichtig, die Fähre bleibt in Betrieb! Deswegen wird das Pflaster auch nur jeweils halbseitig gebaut.“



Die Kosten, die sich laut Einschätzung des Stadtmitarbeiters noch im überschaubaren Rahmen halten, müsse der Baubetrieb übernehmen. In etwa einer Woche könnten diese Arbeiten geschafft sein. Die Firma sitze bereits in den Startlöchern. Parallel dazu erfolgt im Frühjahr planmäßig der Bau einer neuen Slipanlage am Elbufer, die vor allem für Rettungskräfte, THW und Feuerwehr gedacht ist. Rund 417 000 Euro hat die Stadt Annaburg als Verpächter der Fähre in die Sanierungsarbeiten investiert, die vor Weihnachten zu Ende gingen. Dazu war die Verbindung sechs Wochen unterbrochen. Auf einer Länge von 17 Metern auf Dommitzscher Seite und 22 Metern auf Prettiner Seite wurde das Granitpflaster komplett herausgenommen und durch neue Steine ersetzt. Anschließend häuften sich die Beschwerden der Autofahrer.