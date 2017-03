"Ehrenamtliche sind kaum vernetzt"

Nordsachsen. Wenn der Belgeraner Verein „Zusammenkommen“ am morgigen Mittwoch von 17 bis 19 Uhr zu einem Treffen der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer lädt, soll in diesem Rahmen auch eine Studie ausgewertet werden, die den Fokus genau auf jene Unterstützer im Landkreis legt. Genaueres dazu erklärte Steven Hummel vom Leipziger Verein „Engagierte Wissenschaft“ im Interview mit der Torgauer Zeitung.

TZ: Herr Hummel, eine kleine Studie zur ehrenamtlichen Unterstützung von Flüchtlingen im Landkreis – wer hat die denn beauftragt?

S. Hummel: Keiner. Das ist sozusagen schon auf unserem eigenen Mist gewachsen. Wir haben im Jahr 2015 eine vergleichbare Untersuchung geführt, die Initiativen gegen Rechts im Fokus hatte. Die Ehrenamts-Untersuchung ist quasi Teil 2 davon.



So eine Studie ist ja sicher nicht billig. Wie finanziert sich das denn, wenn kein Auftraggeber dahinter steht?

Wir hatten Unterstützung von der lokalen Partnerschaft für Demokratie Nordsachsen. Diese fördert zivilgesellschaftliche Initiativen und Vereine im Landkreis.



Wie sind Sie bei Ihren Untersuchungen vorgegangen?

Wir haben im vergangenen Jahr Interviews mit ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern in ganz Nordsachsen geführt. Wir waren dazu in Städten, aber auch auf den Dörfern. Wir wollten wissen, welche Unterstützung gegeben wird, welche Initiativen am Werk sind und wo mögliche Probleme liegen. Daraus haben wir dann Handlungsempfehlungen abgeleitet.



Können Sie Ihre Resultate kurz zusamenfassen?

Zwei Dinge sind besonders aufgefallen. Positiv ist, dass tatsächlich überall, wo es Flüchtlinge gibt, auch Hilfsinitiativen am Werk sind. In den Städten größer, in den Dörfern kleiner. Aber eben flächendeckend. Auch wenn das manchmal „nur“ die Unterstützung beim Gang zum Arzt oder die Organisation eines Spieleabends ist.



Und die andere Sache?

Wir haben festgestellt, dass die Ehrenamtlichen untereinander kaum vernetzt sind und durchaus profitieren könnten, wenn da mehr Austausch stattfinden würde. Es fehlt ein wenig die Struktur.