"Ein Ausfall jetzt wäre ziemlich bitter"

TZ: Herr Wolf, fährt die Fähre denn überhaupt noch?

H. Wolf: Natürlich tut sie das! Obwohl wir tatsächlich gerade schon wieder mit der Elbe zu kämpfen haben.

Der Wasserstand macht derzeit wieder einen relativ hohen Eindruck ...

So ist es, wir sind schon wieder an der Grenze angekommen. Viel mehr darf es nicht werden. Es ist kritisch, aber wir wollen durchhalten und vorerst weiterfahren.

Wo kommt das ganze Wasser denn her? Die Bauern klagen über zu wenig Regen.

Es liegt auch nicht an den Regenfällen. Ich vermute, die Tschechen haben die Schleusen etwas weiter geöffnet, weil sie noch mit der Schneeschmelze zu tun haben. Ein Ausfall gerade jetzt wäre ziemlich bitter.

Warum?

Weil es gerade eigentlich ganz gut läuft. Vor allem an den letzten Wochenenden war viel los auf der Fähre, wir hatten gut zu tun. Vor allem Radfahrer aus der Region wollten eine Passage über die Elbe.

Andere Frage: Wie sieht es mit den Renovierungsarbeiten auf dem Schiff aus?

Die wichtigsten Sachen wie die Schwimmtonnen und die Seile wurden ja bereits gemacht, auch die defekten Türen sind ausgetauscht. Wenn das Wetter jetzt beständiger wird, kümmern wir uns um den Farbanstrich.