Torgau. Die neue Sonderausstellung hatte noch nicht mal ihre Pforten geöffnet, da gaben sich schon Fernsehen und Boulevardpresse die Klinke in die Hand. Auch die Tage danach waren turbulent. Cornelia König, Leiterin des Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museums, staunte: „Solchen großen Zuspruch hatten wir bis jetzt erst einmal und das war bei unserer Dornröschen-Schau.“ Das ist aber auch schon eine Weile her.



Fazit: Mit der aktuellen Präsentation „Die Kunst der Verführung – 150 Jahre Unterwäsche, Dessous & erotische Kunst“ gelang dem Museumsteam mal wieder ein Volltreffer. Mehr als 20 Leihgeber zeigen bis zum 9. Juli 2017 zum Teil eindrucksvolle Sammlerstücke und Kunstwerke, wie sie sonst wohl noch nie in den Räumen in der Wintergrüne 5 zu sehen waren. Allein rund 60 Exponate stammen aus dem Fundus von Dieter Krügel aus Glauchau, einer der bekanntesten Sammler von erotischer Kunst in den neuen Bundesländern. Er geht diesem Hobby schon seit Jahrzehnten nach, nennt etwa 1100 Stücke sein Eigen. Darunter Fruchtbarkeits- und Phallussymbole aus der ganzen Welt, die er bei seinen Reisen in Afrika, Asien, Amerika, Europa und Ozeanien erworben hat. Vor allem nach dem Tod seiner Frau war er sehr oft unterwegs, sah darin auch eine Art Trauerbewältigung, wie er den Gästen bei der Eröffnung vergangenen Donnerstag in Torgau erklärte. Mittlerweile tauscht und kauft der Rentner lieber im Internet.



Ohne Dieter Krügel hätte es die Ausstellung in der Elbestadt vielleicht auch gar nicht gegeben. Ein Zufall spielte die entscheidende Rolle. Cornelia König: „Ich habe Verwandte in Glauchau, und bei einem meiner Besuche sah ich mir die Ausstellung von Herrn Krügel im Lichtensteiner Daetz-Centrum an“, erinnert sie sich. Dort hatte der Rentner 2013 mit seiner Erotikschau für einen Besucherrekord gesorgt. „Weil wir auch immer wieder auf der Suche nach interessanten Themen sind, nahm ich später Verbindung auf“, sagt die Museumsleiterin. Überraschend schnell sei die Antwort gekommen und man habe auch unkompliziert alle Modalitäten klären können, sodass der Weg für die jetzige Ausstellung geebnet war.



Keine pornografischen Darstellungen sollten gezeigt werden, sondern der Schwerpunkt lag bei der Erotik. Das Spektrum reicht vom Keuschheitsgürtel über Lotus-Schuhe bis hin zu kunstvoll gefertigten Skulpturen, Figuren und Abbildungen. Ein weiteres großes Thema der Schau widmet sich dem Wandel der Unterwäsche von der knielangen weißen Rüschenhose und dem Schnürmieder über elegante Satinbüstenhalter der 20er Jahre bis hin zu den knappen modernen Dessous mit String und Spitzen-BH. Getreu dem Motto: „Genauso wichtig wie das Darüber ist das Darunter!“ Hier bezog das Torgauer Museum Exponate aus den Sammlungen von Josefine Edle von Krepl, dem Leipziger Verein „Chic im Osten” und vielen Museen von Ribnitz-Dammgarten an der Ostsee bis Oelsnitz im Voigtland sowie von Privatpersonen. Aus der Sonderausstellung „Bodytalks – 100 Jahre BH“, die 2014 im Museums für Kommunikation in Frankfurt/M. gezeigt wurde, stammen die zahlreichen Infotafeln.



Ein Besuch im Torgauer Museum lohnt sich also dieser Tage mehr denn je. „Neben der Ausstellung selbst gibt es bis Anfang Juli noch zahlreiche Begleitveranstaltungen, vom Konzert mit Liebesliedern bis zur Unterwäsche-Modenschau“, rührt Cornelia König kräftig die Werbetrommel. Bedanken möchte sich die Torgauerin an dieser Stelle auch bei ihren Mitarbeitern Kathrin Niese, Duy Molnar sowie Herrn Winter für den überaus großen Einsatz bei der Vorbereitung dieser Schau. „Ohne ihre kreativen Ideen – wie präsentiere ich nun diese vielen schönen Objekte, wie setze ich sie ins richtige Licht, wie kommen sie am besten zur Geltung, wie bringen wir Struktur in die einzelnen Themen – hätten wir nicht so eine außergewöhnliche und mutige Ausstellung eröffnen können“, meint die Leiterin abschließend.