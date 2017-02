Weßnig. Noch gestern war Roman Schulz, dem Sprecher der Bildungsagentur, die Wut anzumerken: Seit Wochenbeginn ist nämlich an einen geregelten Unterricht an der Grundschule Weßnig nicht zu denken.

Weßnig. Noch gestern war Roman Schulz, dem Sprecher der Bildungsagentur, die Wut anzumerken: Seit Wochenbeginn ist nämlich an einen geregelten Unterricht an der Grundschule Weßnig nicht zu denken. Unbekannte hatten sich vermutlich am Wochenende Zutritt zu dem Gebäude verschafft und auf den einzelnen Etagen Feuerlöscher ausgeblasen.

„Einfach hirnlos“, kommentierte Schulz den Vorfall, der gleich zu Wochenbeginn Reinigungsspezialisten auf den Plan gerufen habe. „Diese werden noch bis Freitag zu tun haben“, sagte Schulz gestern Nachmittag im Gespräch mit der Torgauer Zeitung. Nach Bekannwerden des Vorfalls sei in Zusammenarbeit mit dem angrenzenden Hort sofort die Einführung eines wechselweisen Unterrichtssystems eingeführt worden.

„Dank an alle, die dies so schnell ermöglicht haben“, lobte der Agentursprecher. Aus Polizeikreisen war gestern zu vernehmen, dass es sich bei dem Einbruch nicht um „Profis“ gehandelt habe. Auch sei eine Tüte Gummibärchen gestohlen worden... Wie hoch der Gesamtschaden ist, stand gestern noch nicht fest.