"Es gibt einfach zusätzlich Motivation für mich"

Nordsachsen. Seit bekannt ist, dass Martin Schulz als Kanzlerkandidat für die SPD als Kanzlerkandidat bei den Wahlen im September ins Rennen gehen wird, herrscht Aufbruchstimmung in der Partei. Auch bei den genossen in Nordsachsen?

Die SPD träumt wieder. Nachdem Sigmar Gabriel in der letzten Woche verkündet hatte, seinen Posten als Parteivorsitzender zu räumen und damit auch die Kanzlerkandidatur an seinen Nachfolger weiterreichte, herrschte Aufbruchstimmung in der Bundespartei. Die Umfragenwerte steigerten sich um fünf Prozentpunkte auf 26 Prozent. Ein Wert, bei dem der Begriff Volkspartei nun nicht mehr allzu abstrus klingt.

Neben steigender Wählergunst in den Umfragen verzeichneten die Genossen aber auch zahlreiche Neueintritte in die SPD, in Sachsen innerhalb der letzten Tage so viele wie noch nie, bestätigte Daniela Kolbe, SPD-Generalsekretärin und Bundestagsabgeordnete für Leipzig und Nordsachsen. Das alles ist mit einem Namen verbunden: Martin Schulz. Hoffnungsträger. Merkel-Herausforderer. Der „Schulz-Effekt“. Die SPD befindet sich seither in Partystimmung. Doch kommt von alledem auch etwas in Nordsachsen an? TZ hat nachgefragt bei einigen Mandatsträgern der Partei in Nordsachsen.

Heiko Wittig, Fraktionsvorsitzender von SPD, Grünen und FDP im nordsächsischen Kreistag, ist dem „Schulz-Effekt“ bereits begegnet: „Ja, ich habe ihn zu spüren bekommen in den letzten Tagen. Es gab wie überall in Deutschland auch bei uns in Nordsachsen Neueintritte in die SPD“, sagt der Löbnitzer. „Außerdem sprachen mich wiederholt Leute an, dass die Kandidatur von Martin Schulz der SPD helfen werde.“ Eine Frau habe ihm wörtlich gesagt, dass sie nun wieder SPD wählen könne. Wittig selbst habe bei der Talkrunde am Sonntagabend mit Anne Will und dem jahrelangen Präsidenten des EU-Parlaments gehört: „Schulz spricht unsere Sprache und eiert nicht herum. Ähnlich kommentierten mir gegenüber andere mit dem gleichen Fazit: Schulz hat das Vertrauen, dass er tut, was er sagt.“ Darüber hinaus bestätigte Wittig: „Zu der Entscheidung Martin Schulz zu nominieren, bekam ich sogar Glückwünsche von Mitgliedern anderer Parteien, die ich den letzten Tagen bei Veranstaltungen traf.“

So glaubt Wittig auch, dass Schulz der bessere Kanzlerkandidat im Vergleich zu Sigmar Gabriel sei: „Er spricht die klarere, für die Menschen verständlichere Sprache und ist geradliniger. Gabriel war einfach zu sprunghaft.“ Auch das knallharte Auftreten, dass Schulz im EU-Parlament an den Tag legte, „auch wenn er aufgrund der enorm unterschiedlichen Auffassungen in den einzelnen Ländern einen äußerst schweren Job hatte“, werde ihm helfen. „Diese konsequente Linie wird er jetzt auch in der politischen Auseinandersetzung in Deutschland an den Tag legen.“

Auch auf die eigene Arbeit im Wahlkreis würde sich der „Schulz-Effekt“ auswirken. „Es gibt einfach zusätzlich Motivation für mich, für das Wahlkampfteam rund um unseren Kandidaten Rüdiger Kleinke und sicher auch für viele andere in unserer Partei, wenn man so positive Reaktionen zu Martin Schulz erhält“, so Wittig, der auch im Internet positive Zeichen seit der Schulz-Nominierung sieht: „In den sozialen Netzwerken bemerke ich eine Aufbruchstimmung bei unseren Mitgliedern, aber auch bei anderen Usern.“ Und auch eine Parteiveranstaltung in der vergangenen Woche in Bad Düben „besuchten so vielen Gäste wie noch nie und man merkte bei Mitgliedern wie Gästen ein Aufatmen, dass die Parteiführung den besten Kandidaten nominiert hat.“

Der Ampel-Fraktionschef zieht also ein durchweg positives Fazit. Doch wie halten es seine Partei-Kollegen? „Wie sich der sogenannte ‚Schulz-Effekt‘ auf ein mögliches Wahlverhalten der Nordsachsen auswirkt, kann ich ohne entsprechende Umfrage in der Region natürlich nicht sagen“, sagt Volkmar Winkler, Land- und Kreistagsabgeordneter für die Sozis, und fügt hinzu: „Aber, Martin Schulz tut der SPD gut. Er ist für mich persönlich und nahezu alle SPD-Mitglieder der ‚bessere‘ Kanzlerkandidat.“ Dass der Neue etwas bewirkt, würden alleine die Zahlen zeigen: „In Sachsen gab es seit letzter Woche über 100 Neueintritte in die SPD.

Auch in meinem Wahlkreisbüro hat es diesbezüglich eine Anfrage und Eintrittsbekundung gegeben.“ Doch worin liegen die Gründe dafür? Volkmar Winkler sagt: „Martin Schulz kann Kanzler! Er ist eine symphatische und glaubwürdige Persönlichkeit. Er kann es mit seiner Kompetenz und Führungsstärke, aber auch mit seinen Erfahrungen aus Politik und Leben. Er sorgt in der Kreis-SPD, aber auch in unserer Landtagsfraktion für eine gewisse Aufbruchstimmung.“

Aufbruchstimmung ist auch das Stichwort, das Theodor Arnold verwendet, der für die SPD im Kreistag sitzt. „Ich gehe davon aus, dass es positive Auswirkungen auf unsere Arbeit geben wird und neuen Elan.“ In der Partei herrsche derzeit eine gut Stimmung. Und offenbar nicht nur dort: „Ich kann zahlreiche positive Rückmeldungen außerhalb der SPD verzeichnen“, sagt er bezüglich des „Schulz-Effekts“. Über die Entscheidung, den aus der Nähe von Aachen stammenden Politiker gegenüber Gabriel vorzuziehen, zeigte er sich „erleichtert.“

Rüdiger Kleinke, SPD-Bundestagskandidat in Nordsachsen, glaubt ebenfalls an eine gute Entscheidung. „Mit Martin Schulz gehen wir mit einem überzeugenden Kandidaten in den Wahlkampf. Und dieser Wahlkampf wird spannend“, ist er überzeugt. Trotzdem: „Die SPD verdankt Sigmar Gabriel viel. Ich gehe aber davon aus, dass er die Entscheidung, nicht anzutreten, nicht nur persönlich, sondern auch politisch sorgsam abgewogen hat.“ Bezugnehmend auf seine eigene Kandidatur sagt der Weinhändler: „Ich trete in Nordsachsen für Nordsachsen an.

Eine kluge Politik muss auf die Menschen hören. Das bedeutet, wir müssen unsere Heimat, gute Arbeit und Sicherheit in den Fokus unserer Politik stellen. Ich wette, Martin Schulz sieht das nicht anders.“ Den entsprechenden „Schulz-Effekt“ würde man so auch in Nordsachsen spüren: „Es gab allein in Delitzsch einen Neueintritt, für den Martin Schulz vielleicht ausschlaggebend war, Mitglied zu werden. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass Menschen in der SPD mitmachen und Politik gestalten wollen.“