"Es hätten ruhig mehr sein können"

Belgern. Von der Typisierungs-Aktion zur Knochenmarkspende in Belgern hatte TZ bereits berichtet. Zur Auswertung stand Anett Tränkner, Initiatorin der Aktion, Rede und Antwort.



TZ: Frau Tränkner, kommen wir gleich zur wichtigsten Frage. Wieviele Menschen haben sich denn typisieren lassen?

A. Tränkner: Am Tag in der „lebenswert“-Praxis selbst waren es 76. Wir hatten aber davor und danach noch ein paar Spender gefunden, sodass es insgesamt 105 aus der Region waren.



Ist das ein zufriedenstellender Wert?

Na ja, voll zufrieden bin ich nicht. Es war erstaunlich, dass selbst aus Mockrehna Leute bis nach Belgern gekommen sind. Aber aus dem Ort selber hätten es ruhig ein paar mehr sein können. Da waren es überwiegend Mütter von Kindern aus der Grundschule. Immerhin geht es um Menschenleben. Wenn ich im Vergleich dazu sehe, wieviele kurz davor zu der Geschichte mit dem Spielmannszug gegangen

waren ...



War denn unter den 100 schon jemand, der für die kleine Luise spenden kann?

Das können wir noch nicht sagen. Von der Sammelaktion bis hin zur Untersuchung aller Proben durch den VKS vergehen drei bis vier Wochen. Wir müssen also noch geduldig sein.



Und das fällt ihn offensichtlich ziemlich schwer.

Na ja, zu Hause sitzen und nichts tun zu können, ist nicht so einfach für mich in dieser Situation. Als betroffene Mutter weiß ich, wie hilflos man als Elternteil ist. Ich möchte mir diese Situationen nicht nochmal vorstellen müssen.



Wie geht es jetzt weiter?

Ich habe das Gefühl, dass wir mehr machen müssten. Aber der Verein hat auch gesagt, wir sollen erstmal Pause machen, was das Sammeln betrifft. Wir müssen uns also andere Sachen einfallen lassen, für mehr Öffentlichkeit sorgen. Jeder weiß, das heute Valentinstag ist, den internationalen Kinderkrebstag morgen kennt aber kaum einer.