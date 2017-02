"Für Torgau ist die Ansiedlung Gold wert"

Torgau. Am 29. April 2015 legte der Torgauer Stadtrat mit dem Verkauf von knapp sieben Hektar Land den Grundstein für die Ansiedlung einer Pilzfabrik, für die in dieser Woche im Welsauer Weg der Spatenstich erfolgte. Doch schon deutlich früher wurde der Millionen-Deal von der damaligen Oberbürgermeisterin eingefädelt. Im Gespräch mit der Torgauer Zeitung blickt Andrea Staude nochmals auf den Verhandlungsmarathon mit der Greenco Ltd. aus Südkorea zurück. Deren neue Fabrik unter Federführung der Mushroom Park GmbH ist die erste Pilzfarm in Europa. Die Firmenstandorte in den Niederlanden und in Großbritannien sind Verteilerzentren. Der Konzern ist einer der führenden und spezialisierten Hersteller und Lieferanten von Enoki Pilzen, des Braunen Kräuter-Seitlings und weiteren Pilzen weltweit. In Torgau werden künftig Pilzkulturen für den Verkauf im Einzelhandel gezüchtet, geerntet, verpackt und ausgeliefert. Der Braune Kräuter-Seitling zeichnet sich durch ein zartes Aroma aus. Sein Fleisch hat eine steinpilzartige Konsistenz. Der Pilz wird in „Flaschen“ gezüchtet und wird nach einer Reifezeit von etwa 60 Tagen geerntet. Die Ausbeute eines Tages soll mehr als fünf Tonnen betragen. Von Torgau aus soll der Pilz ab April 2018 in Containern nach ganz Europa exportiert werden. Zum Interview mit Andrea Staude geht’s hier:

Am Mittwoch erfolgte der symbolische Spatenstich für die Errichtung einer riesigen Pilzzuchtanlage in Torgau (TZ berichtete bereits). „Dies ist ein überaus wichtiges Projekt für die weitere wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt und von immenser Bedeutung bei der Schaffung weiterer Arbeitsplätze in der gesamten Region“ betonte die Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU). Ihre Vorgängerin Andrea Staude (SPD) hatte fast auf den Tag genau vor vier Jahren begonnen, den Millionen-Deal einzufädeln. Mit ihr sprach gestern die Torgauer Zeitung.

TZ: Frau Staude, wo waren Sie denn am Mittwoch? Ein Spaten wäre bestimmt noch freigewesen.

Andrea Staude: Auch wenn ich gewollt hätte – ich hatte einen wichtigen Termin im sächsischen Wirtschaftsministerium. Von dem Termin des Spatenstichs habe ich zudem, wie viele andere auch, erst am Tag davor etwas mitbekommen.

Unter Ihrer Regie wurde die Ansiedlung seit 2013 vorangetrieben. Woran können Sie sich noch erinnern?

An so ziemlich alles. All die Gespräche und Verhandlungen, die über die Jahre liefen, haben sich tief in mein Gedächtnis eingegraben. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Verhandlungen alles andere als leicht waren.

Was war das Besondere an den Gesprächen mit den Südkoreanern?

Alles lief anders ab, als gewohnt. Die Mentalität der asiatischen Partner ist mit unserer nicht zu vergleichen. Darauf mussten sich beide Seiten erst einmal einstellen.

Wo liegen die Unterschiede?

Ich persönlich empfand die Verhandlungen als sehr angenehm. Die Südkoreaner waren sehr zurückhaltend und haben alles sehr lange geprüft, um dann einen Entschluss zu fassen, von dem sie schließlich nicht mehr abwichen. Wirtschaftliche Misserfolge gehen dort mit einem Gesichtsverlust einher. Auf der anderen Seite schienen mir die Asiaten mit all den behördlichen Auflagen, die es bei uns gibt, fast schon überfordert. Deswegen hatte auch zwei Mal das Gefühl, dass die Sache doch noch kippen könnte, zumal ja auch noch die chinesischen Partner der Südkoreaner mit am Tisch saßen und ihre Vorstellungen einbrachten.

Warum haben sich die Südkoreaner überhaupt für Torgau entschieden?

Grundlage war die Produktion der Pilze in Europa und der Aufbau eines Handelsnetzes. Über einen Grundstücksmakler wurden schließlich die Kontakte geknüpft. Torgau konkurrierte damals mit drei oder vier weiteren Standorten in Mitteldeutschland. Eine erste offizielle Vorstellung der Stadt erfolgte am 13. Februar 2013 gemeinsam mit dem Landkreis auf Schloss Hartenfels. Damals gab es sogar noch die Überlegung, die Pilzfabrik im Außenring zu errichten. Unsere Vorstellung hatte derart überzeugt, dass wir einen ersten Stein im Brett hatten ...

... der schon im Herbst 2013 drohte, nichts mehr wert zu sein, oder?

Eine sehr schwierige Zeit, über die ich nur so viel sagen kann, dass es zwischen den Südkoreanern und weiteren Partnern zu Unstimmigkeiten kam. Das Projekt lag danach lange auf Eis.

Wie wurde es wieder aufgetaut?

Anfang Oktober 2014 hängten wir uns an eine Wirtschaftsdelegation aus Leipzig, die nach Seoul aufbrach. 300 Kilometer weit von der Hauptstadt entfernt, trafen wir uns mit unseren Verhandlungspartnern, die mittlerweile wegen all der Streitigkeiten mit Dritten auch uns gegenüber sehr, sehr misstrauisch geworden waren. Nach zwei Tagen Gesprächen fassten sie jedoch wieder Vertrauen. Nun ging alles ganz schnell. Nur wenige Tage später setzten sie zum Gegenbesuch in Torgau an. Uns blieb nicht viel Zeit, alles vorzubereiten. Planungbüros, Banken, Landratsamt... viele mussten an den Tisch geholt werden.

Es blieb nicht bei diesem einen Termin ...

Allein der Februar 2015 hatte es in sich. Intensiv wurde hier über das Projekt gesprochen, bis schließlich am 29. April der Stadtratsbeschluss zum Verkauf der knapp sieben Hektar zustande kam, von denen erst einmal ein Viertel bebaut wird. Für Torgau ist die Ansiedlung Gold wert.

Info:

Im Jahr 2015 erwarb der koreanische Investor das fast 7 Hektar große Grundstück im Welsauer Weg. Noch im selben Jahr erhielt die Mushroom Park GmbH die Baugenehmigung für die Errichtung der Pilzzuchtanlage.

Im Erdgeschoss beträgt die Grundfläche der 23 Meter hohen Anlage 6570 m². Dort sollen sich die Anlieferung, die Kultivierung der Pilzbrut sowie Kühl- und Technikräume befinden. Im Zwischengeschoss werden Sozialräume und eine Lagerbühne eingebracht. Die erforderlichen Kulturräume werden im Obergeschoss in separat gedämmten Zellen untergebracht.

In der Anlage könnten bis zu 100 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Ernte, Befüllung, Myzeleinspritzung, Elektronik, Mechatronik, Maschinen- und Anlagensteuerung, Labor und Büro entstehen.