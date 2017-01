"Für mich ist gerade ein Traum in Erfüllung gegangen"

Trossin/Torgau. Erstaunte Gesichter, als sich am Freitag die Klassentür der 10d des Johann-Walter-Gymnasiums mitten in der Mathe-Stunde öffnet und eine mehrköpfige „Delegation“ eintritt. Allen voran der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt. Dazu unter anderem auch der Trossiner Bürgermeister Bringfried Otto, Schulleiter Peter Nowack und die Presse. Einige Bänke weiter hinten ahnt Jonas Scheibe wohl schon ein wenig, dass der Besuch ihm gilt.



„Ich habe eine traurige Nachricht für euch“, verkündet Marian Wendt feierlich und mit einem Augenzwinkern. „Ihr werdet in den nächsten Monaten einen Mitschüler nicht mehr unter euch haben: Jonas Scheibe geht für zehn Monate in die USA, um dort zu leben, zu studieren und zu arbeiten.“ Tosender Beifall der Mitschüler braust auf, spätestens jetzt strahlt der 16-Jährige über das ganze Gesicht. Überraschung gelungen. Der Bundestagsabgeordnete hat als symbolische Geste die Flagge der Vereinigten Staaten mitgebracht, die anschließend von allen signiert wird. Jonas soll sie mit auf seine weite Reise nehmen. Der Trossiner Schüler soll auch eine Art Botschafter-Funktion übernehmen, um sein Land in den USA zu repräsentieren. Stolz zeigt sich Bürgermeister Bringfried Otto, einen solchen Einwohner in seiner Gemeinde zu wissen. Das gleiche gilt für Schulleiter Peter Nowack, der seinem Zögling ordentlich die Hände schüttelt.



Es ist fürwahr keine leichte Sache, in das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) aufgenommen zu werden, wie es Jonas Scheibe gelungen ist. Ein mehrstufiges Auswahlverfahren steht voran. Die Interessenten müssen sich und ihre ehrgeizigen Ziele intensiv nachweisen, benötigen gute Noten und eine Einschätzung der Lehrer. „Ich hatte mir am Anfang aufgrund der zahlreichen Bewerber kaum Chancen ausgerechnet, die lagen rechnerisch vielleicht bei vier Prozent“, lächelt der Jugendliche im Gespräch mit der TZ. Später habe er im Rahmen der Bewerbungsphase gemerkt, dass er es vielleicht doch schaffen könne.



Trotzdem sei dann der Besuch am Freitag eine riesige Überraschung gewesen. Nichts war bis dahin von der freudigen Nachricht zu dem Trossiner vorgedrungen. Jetzt kann er sich langsam mit dem Gedanken beschäftigen, vorübergehend Abschied von Freunden und Familie zu nehmen. Vom August 2017 bis Juni 2018 dauert der Aufenthalt in den Staaten. Der genaue Ort ist noch nicht bekannt. Insgesamt drei Schüler der Region – aus Schkeuditz, Mügeln und Trossin – erhielten auf Entscheidung von Marian Wendt den Vorzug.



Seit 1983 vergibt der Deutsche Bundestag für ein solches Austauschjahr in den USA Stipendien an Schüler und junge Berufstätige. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu Gast in Deutschland. Bundestagsabgeordnete übernehmen während des Jahres die Patenschaft für die Jugendlichen. Die Unterstützung für das Austauschjahr beinhaltet die Kosten der Reise, für den Aufenthalt bei den Gasteltern, für Versicherung und für den Schulbesuch – gut und gerne 8000 bis

10 000 Euro pro Person. Jonas Scheibe ließ es sich nicht nehmen, sich später bei Marian Wendt noch einmal persönlich zu bedanken. Gegenüber TZ erklärte der Trossiner Schüler ganz offen: „Für mich ist gerade ein Traum in Erfüllung gegangen“.