"Flammbinis" gegründet

Donnerstag, 4. Mai 2017

Von S. Grosch

Belgern. Auch in diesem Jahr fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Belgern der traditionelle Tanz in den Mai und der Tag der offenen Tür statt. Los ging es am Sonntag mit einem Fackelumzug durch die Rolandstadt. Anschließend konnten alle Gäste bei der Liveband „Zuweit“ das Tanzbein schwingen.