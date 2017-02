"Flaute" einkalkuliert

Torgau. Für die meisten Geschäfte der Region Torgau kommt sie jedes Jahr: Die Winter-Flaute. In diesen Wochen nach Weihnachten müssen sich die meisten Unternehmer mit geringeren Umsätzen begnügen als in den restlichen Monaten. Ausnahmen indes gibt es allerdings auch.



Für Sabine Wendt, Mitinhaberin des „Bücherwaldes“ (Torgauer Markt), ist das normal. „Es kommen deutlich weniger Kunden. Aber vielleicht empfinde ich es als so krass, weil es nach dem Weihnachtsgeschäft ist. Bald kommen wieder mehr Leute. Denn der Valentinstag naht. Das ist für uns der erste größere Höhepunkt des Jahres.“



Nicht weit entfernt befindet sich der Spielzeugladen Carl Loebner, Deutschlands ältestes Spielwarengeschäft. Dass derzeit weniger Kunden kaufen, sorgt bei Silvia Loebner nicht für Unruhe. „Es ist nach dem guten Weihnachtsgeschäft die übliche Flaute. Erst recht bei diesem Wetter, wo nur wenige Leute unterwegs sind.“



Das bestätigt Andreas Schubert, 52, Inhaber der Szenekneipe Rumpelkammer zum Schloß: „An den Wochenenden läuft es derzeit noch zufriedenstellend, in der Woche sind es wesentlich weniger Gäste. Es ist die Zeit, wo die Leute Steuern und Versicherungen zahlen. Da ist bei einigen das Geld knapp. Ab März wird es besser“, sagt der Gastronom und fügt an: „In den wärmeren Jahreszeiten kommen auch weniger Gäste, weil die Leute in ihre Gärten strömen. Davon gibt es leider zu viel in Torgau.“



Sein Gegenüber Sylvia Schramm indes sieht die jetzige Zeit als positiv für ihr „Reiselust“-Büro. „Jetzt sind unsere positiven Monate. Zahlreiche Leute lassen sich zu ihren Reisenwünschen im Sommer und Herbst beraten. Viele buchen zum Glück auch. Für mich werden die Kunden dafür nach Ostern weniger“, verrät die 42-Jährige.



Beatrix Dörge, Inhaberin der Gaststätte „Herr Käthe“ und Chefin des Torgauer Wirtevereins, bestätigt die Einschätzung ihres Kollegen Schubert zum Teil: „Für unsere Gaststätte und für einige meiner Kollegen ist eher der März der Monat mit den wenigsten Gästen. In dieser Zeit beginnt für viele Einheimische die Gartenarbeit. Wenn die Leute sich darin geschafft haben, fehlt den meisten die Lust, abends noch ein Lokal zu besuchen.“ Klingt logisch, aber im Sommer strömen die Menschen doch auch in ihre Gärten. Auch dafür hat die 47-Jährige Beatrix Dörge eine präzise Antwort: „Im Sommer leben wir vor allem von den Touristen.“

Petra Schulze, Inhaberin von Mode Express NO 1 (Spitalstraße), versucht gegen die Winterflaute gegenzusteuern. „Wir bieten beizeiten die Frühjahrskollektion an und hoffen natürlich, dass der Winter nicht so lang ist.“



Für Jutta Riedner, Chefin des Kosmetik-Parfümerie-Ladens (Breite Straße), ist das derzeitige Verhalten der Kunden normal. „Nach dem Weihnachtsgeschäft geht es ruhiger zu. Für unsere Branche verbessert sich das Geschäft wieder vor Ostern. Unsere Hochkampfzeit ist aber vor Weihnachten.“



Die junge Friseurmeisterin Nadine Prautsch (31), die ihren „Salon Schneidezimmer“ in der Kurstraße betreibt, spricht von einer „klein wenig geringeren Kundenzahl“. Und ergänzt: „Unsere Stammkunden haben ihren Rhythmus, der ist unabhängig von der Jahreszeit. Einige von ihnen kamen zuletzt etwas früher, also vor Weihnachten, weil sie zum Fest besonders schön aussehen wollten.“



Ebenfalls noch jung an Jahren ist Kosmetikerin Anja Rauer. „Die meisten meiner Kunden lassen sich in regelmäßigen Zeitabständen pflegen. Dadurch ist die Zeit nach Weihnachten kein Problem für mich. Allerdings kaufen sie im Januar/Februar weniger kosmetische Erzeugnisse als sonst“, sagt die 32-Jährige, die neben ihrem Studio in Torgau (Dommitzscher Straße) ein weiteres in ihrem Wohnort Dommitzsch besitzt.



Katrin Schatz, Inhaberin der gleichnamigen Augenoptik GmbH, bestätigt den Trend. „Bei uns kommt hinzu, dass wir im Durchschnitt einen älteren Kundenstamm haben. Viele von diesen Leuten trauen sich aufgrund des Wetters auch nicht raus. Zahlungen für Versicherungen sind in diesem Zeitraum ebenfalls fällig. In unserer Branche müssen wir zudem einkalkulieren, dass Brillen keine billige Anschaffung sind.“



Für Constanze Dietz-Hofmann, 46, Inhaberin des Gardinen-Studios (Süba-Turm), ist der geringere Verkauf normal: „Die Leute können ihr Geld nur einmal ausgeben. Deshalb ist es bei uns im Januar wie immer etwas ruhiger gewesen. Wenn sich Leute entschließen, neue Gardinen zu kaufen, dann wollen sie diese bereits zu Weihnachten hängen sehen und nicht erst im Januar.“



Im Fernsehverkauf ticken die Uhren anders. „Unsere Verkaufszahlen im Januar liegen sogar etwas über denen des Vorjahres. Nach Weihnachten ist für uns auch der Januar ein starker Monat. Im Februar/März gehen die Verkaufszahlen etwas runter, um vor Ostern wieder anzusteigen. Im Sommer sinken unsere Verkaufszahlen wieder etwas“, verrät Dirk Hofmann, Filialleiter des Expert Fachmarkts im Torgauer PEP. Wolfgang Seidewitz, 64, Inhaber und Geschäftsführer der gleichnamigen Kommunikation GmbH am gleichen Standort, erklärt kurz: „Das Handy-Geschäft ist unabhängig von der Jahreszeit, weil es vertragsabhängig ist. Der Zubehörverkauf geht in den ersten drei bis vier Monaten leicht nach unten.“



Volker Hagedorn, Besitzer eines Zoogeschäftes, nennt sogar Zahlen: „Im Januar sank unser Umsatz um zehn Prozent. Das ist normal. Dafür läuft es seit unserem Umzug in die Eilenburger Straße sehr gut. Aufgrund des großen Durchgangsverkehrs kommen zahlreiche auswärtige Kunden zu uns. Die Anzahl der einheimischen Käufer ist auch wetterabhängig“, erklärt der 58-Jährige.



Sebastian Hanke, dessen Fleischerei sich ebenfalls an der stark befahrenen B87 befindet, berichtet von einem geringeren Umsatz als sonst in diesen ersten Monaten. Das gehe so bis zur Faschingszeit. „In unserer Branche kommt hinzu, dass inzwischen insgesamt weniger Fleisch gegessen wird.“ Im Catering-Bereich dagegen habe er nicht den Eindruck, dass es weniger Käufer sind. „Diese Kunden wollen ihren Gästen doch etwas Gutes bieten“, ist sich der 42-Jährige sicher.



In der Auto-Branche spricht Bernhard Hägele nicht von einer Flaute im Pkw-Verkauf. „Bei uns lassen eher weniger Kunden als sonst Reparaturen an ihren Autos erledigen, weil sie in dieser Zeit das Geld offenbar für andere Dinge benötigen“, sagt der 67-jährige Senior-Chef des gleichnamigen Autohauses (Peugeot und Citroen). Betriebsleiter Andreas Kersten (Autohaus im Husarenpark/Audi) sieht einen anderen Grund für den geringeren Umsatz. „Die Monate Januar und Februar bereiten uns etwas Kopfzerbrechen. Das liegt daran, dass die Leute wegen der schlechten Witterungsbedingungen weniger fahren. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeiten steigen die Verkaufszahlen. Daraus resultiert, dass unsere Käufer ihr Fahrzeug zwei Jahre später auch um diese Zeit zur ersten Inspektion bringen“, erklärt der 40-Jährige.



Bäckermeister Michael Füchsel sieht das Ganze gelassen. „In den ersten 14 Tagen des neuen Jahres lässt der Verkauf an Süßigkeiten nach. Viele Leute nehmen sich vor, gesünder zu leben, dabei auch abzunehmen und kaufen Vollkornprodukte. Spätestens zur Faschingszeit stellt sich wieder der Normalbetrieb ein“, erzählt der 55-Jährige.