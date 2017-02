Selbst wenn sich der Nachbar gerade zur Ruhe gelegt hat. Dies ist nur ein geänderter Punkt im Entwurf der neu zu fassenden Polizeiverordnung der Gemeinde Beilrode, der am Dienstag von den Räten diskutiert wurde. „Für Firmen galt die Mittagsruhe ohnehin nicht, und wir haben auch zunehmend Ältere, die zum Beispiel das Rasenmähen durch eine Hausmeisterfirma oder durch eine Ich-AG vornehmen lassen.

Das lässt sich schwer vermitteln, warum der eine darf und der andere nicht“, lieferte Karsten Melcher, Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die Erklärung. Außerdem seien inzwischen viele junge Leute auf Montage, die wochentags nicht zuhause sind und nur den Samstag Zeit hätten für solche Arbeiten. Sie sollte man nicht behindern. „Die Sonn- und Feiertage sind davon unbenommen“, fügte Bürgermeister René Vetter hinzu.

Ein weiterer Punkt, der neu in den Entwurf eingearbeitet wurde: „Es herrscht künftig Leinenzwang für Hunde in der Ortschaft. Bislang war diese Formulierung nicht vorhanden“, so Melcher. Er habe sich bei der neuen Polizeiverordnung nach umfangreicher Recherche schließlich an Eilenburg orientiert, deren Verordnung am besten zur Gemeinde Beilrode passe.

Somit sei davon auszugehen, dass es bei der Genehmigung durch das Landratsamt Nordsachsen auch keine Schwierigkeiten gibt. Statt über 18 Paragrafen soll das neue Regelwerk über 22 verfügen. Manches wurde gänzlich gestrichen, anderes hinzugefügt. Karsten Melcher ging am Dienstagabend auf einige Beispiele ein.

Ein reger Disput entspann sich beim Thema Feuerwerk. Hier habe es in den vergangenen Monaten oft Beschwerden gegeben. „Es ist die Häufigkeit. Manchmal hat man das Gefühl, dass jedes Wochenende irgendwo Böller und Raketen in die Lüfte steigen. Wir haben offenbar richtige fleißige Pyrotechniker in der Gemeinde“, merkte Karsten Melcher mit einem Augenzwinkern an. Es könne aber nicht jedes Wochenende drei vier Feuerwerke geben. Deshalb sollen bestimmte Anlässe solche Aktivitäten begrenzen.

Im Entwurf sind dazu Hochzeiten, Schulanfänge, Jugendweihen und runde Geburtstage aufgeführt. Die Anmeldefrist von vier Wochen stieß nicht nur bei Bettina Heinrich auf Unverständnis, so dass man sich schließlich wie bei der Beantragung von Lagerfeuern auf „eine Woche vorher“ einigte. Die Beilroderin hatte in diesem Zusammenhang scharf vor einer Überreglementierung gewarnt.

Der Vorschlag von Gemeinderätin Renate Brähler-Kollmann, die von den Einwohnern beantragten Feuerwerke im Amtsblatt zu veröffentlichen, um illegales Böllern zu entlarven, fand wenig Gegenliebe. Oft sei ein solches Spektakel als Überraschung geplant. Karsten Melcher schätzte ein, dass es im vergangenen Jahr zwischen 30 und 35 Anmeldungen gab. Er geht aber auch davon aus, dass 80 Prozent den Behördengang völlig ignorierten.

31 Euro – das ist der Mindestsatz – kostet die Genehmigung eines Feuerwerkes. Von April bis September sei das Abbrennen bis 23 Uhr erlaubt, von Oktober bis März nur bis 22 Uhr. Im Einzelfall bei begründetem Interesse billigt das Ordnungsamt Ausnahmen - wie beispielsweise bei Volksfesten.

Mathias Malter führte im Zuge der Diskussion auch Haustiere an, die durch die ständige Knallerei verschreckt werden. Die Gebühr für ein Lagerfeuer bleibt bei 10 Euro, so das Ergebnis, nachdem kurz über eine Erhöhung nachgedacht wurde. Ein generelles Verbot für Feuerwerk und Lagerfeuer in den Sommermonaten aus Brandschutzgründen fiel übrigens durch.

Prüfen will die Verwaltung aber den Vorschlag von Dr. Klaus Landschreiber, der ein generelles Alkoholverbot in öffentlichen Anlagen wie dem Park anregte. Der Entwurf der neuen Polizeiverordnung soll in einer der nächsten Ratssitzungen beschlossen werden. Rechtskräftig wird das Papier dann mit der öffentlichen Bekanntgabe.