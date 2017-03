TZ: Frau Dörge, im vergangenen Jahr hatte ihr Verein noch mit dem Altstadtverein bei der Organisation zusammengearbeitet. Warum nun der Alleingang?

Beatrix Dörge: Weil sich die Zusammenarbeit nicht als fruchtbar erwies. Es gab große Probleme, über die bereits genügend gesprochen wurde. Deswegen machen wir’s diesmal alleine, obgleich wir uns nicht vorgedrängelt haben.

Die Entscheidung fiel während des letzten Händlerstammtischs, bei dem zuerst der Altstadtvereinsvorsitzende Klaus Reddmann mit seinen Vorstellungen gehört wurde, diese jedoch überhaupt nicht überzeugten. Fühlen Sie sich mit dem Wirteverein jetzt als Notnagel?

Ganz und gar nicht. Gerade deswegen, weil wir ja im vergangenen Jahr gezeigt haben, dass wir es auch alleine können.

Hat es Sie überrascht, dass es beim Händlerstammtisch nicht eine einzige Stimme für den Altstadtverein gab?

Hätte mir das jemand vorher gesagt, wäre ich überrascht gewesen. Aber so, wie sich der Händlerstammtisch entwickelte, war diese deutliche Entscheidung nur folgerichtig.

Was erwartet die Besucher am 9. April?

In der Torgauer Innenstadt warten Markt, Bäcker- sowie Spital- und Breite Straße mit zahlreichen Angeboten auf. Natürlich wird es wieder einen Eierlauf geben, bei dem sich die Stadtratsfraktionen sowie die Bürger messen können. Der Markt beherbergt ein buntes Markttreiben, bei dem auch Blumenhändler Farbe in die Innenstadt bringen. Zudem gibt es hier eine kleine Bühne, auf der am Nachmittag Live-Musik von verschiedenen Gruppen dargeboten wird. Nicht zu vergessen der große Strohhaufen, in dem Kinder den ganzen Nachmittag nach kleinen Ostergeschenken wühlen können.

Stemmt der Wirteverein wirklich alles selber?

Natürlich haben wir Hilfe von Vereinen. Stellvertretend möchte ich hier die Lebenshilfe nennen. Zudem sind wir mit den Rotariern im Gespräch. Ebenso wird sich das Gymnasium mit einem Kuchenbasar am Frühlingsfest beteiligen. Und ohne Sponsoren gäbe es keine Preise beim Durchwühlen des Strohhaufens.

An jenem Sonntag präsentiert sich die Innenstadt auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Wie hoch ist die Motivation der Händler, ihre Türen auch tatsächlich aufzuschließen?

Nach den Gesprächen, die ich bereits führen konnte, ist sie sehr groß. Das Frühlingsfest genießt nach wie vor einen hohen Stellenwert.

Einen so hohen, dass auch gleich noch ein Rummel nach Torgau kommt, allerdings nicht die Innenstadt sondern die Festwiese ansteuert. Was war da bei der Planung los?

Das dürfen Sie mich nicht fragen. Diese Dopplung ist zugegeben ein wenig unglücklich. Der Rummelbetreiber hat sein Kommen wohl schon zu Beginn des Jahres vertraglich fixiert. Da war noch im Gespräch, das Frühlingsfest eine Woche vorher durchzuführen.

Gibt es eine Absprache mit der Stadt, zum Fest den Marktbrunnen samt Wasserlauf wieder in Betrieb zu nehmen?

Das ist so vorgesehen.