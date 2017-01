"Habe Baldauf nicht ins offene Messer laufen lassen"

Torgau. Dieser hatte sich – Zitat: „Ich fühle mich über den Tisch gezogen“ – massiv gegen einen Verkauf ausgesprochen (TZ berichtete).



Baldauf habe nach Angabe der Oberbürgermeisterin der Stadtverwaltung und allen Stadträten am 20. Juli eine E-Mail mit seinem Antrag zukommen lassen. Über diesen sei dann am 22. August im Ältestenrat beraten worden – mit dem fraktionsübergreifenden Ergebnis, jenen Antrag nicht als gesonderten Tagesordnungspunkt im Stadtrat zur Entscheidung zu stellen, sondern die unterschiedlichen Standpunkte im Rahmen der Diskussion zur Vorlage über den Verkauf der Festwiese darzulegen. „Hierzu hatten die Stadträte in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 6. Dezember 2016 und des Stadtrates am 21. Dezember 2016 Gelegenheit.

„Der Empfehlung des Ältestenrates bin ich gefolgt. Dr. Ingo Baldauf wurde per E-Mail am 24. August hierüber informiert“, führte Barth aus. Es habe allen Stadträten freigestanden, seinem Antrag beizutreten und die notwendige 1/5 Mehrheit zu erreichen.



Romina Barth betonte gegenüber der Torgauer Zeitung, dass sie Dr. Ingo Baldauf während des letzten Stadtrats nicht ins offene Messer habe laufen lassen, denn auch „aus der Bekanntgabe der letzten Tagesordnung hätte für ihn ersichtlich sein müssen, dass sein Antrag nicht auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung zu finden ist.“ Zudem habe Baldauf nicht darauf reagiert, als sie im Stadtrat nach Anträgen zur Tagesordnung gefragt habe. Den Vorwurf eines schlechten politischen Stils wies die Oberbürgermeisterin zurück.