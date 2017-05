Torgau. Nein, dass der Titel mit den aktuellen Geschehnissen rund um den Beigeordneten-Posten im Torgauer Rathaus einhergeht, ist reiner Zufall: Am 8. Mai lädt der Förderverein Hospizarbeit Nordsachsen unter dem Motto „Humor am Ende des Lebens – ein Schweben zwischen Hysterie und Gelassenheit“ ins Rathaus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Torgauer Zeitung sprach darüber mit Vereinschef Hans-Otto Schlotmann aus Eilenburg.



TZ: Herr Schlotmann, was genau steckt hinter der Veranstaltung?

H.-O. Schlotmann: Im Zuge unserer Reihe „Hospiz im Dialog“ freue ich mich, dass Paul Kustermann mit einem Vortrag unter anderem die Arbeit des Vereins „Rote Nasen – Clowns im Krankenhaus“ vorstellen wird. Kustermann ist Gründer des Vereins. Der Vortrag will den vermeintlichen Widerspruch zwischen Humor und Lebensende nicht nur auflösen, sondern jedem auch Mut machen, die Chancen und Unterstützung des Humors zu sehen und diese sich selbst in schwierigen Situationen zu gestatten.



Schon eine Stunde zuvor treffen sich die Vereinsmitglieder zur Mitgliederversammlung ...

... bei der diesmal der Vorstand des Fördervereins neu gewählt wird.



Stehen Sie erneut als Kandidat für den Chefposten zur Verfügung?

Mein Name wird neben weiteren auf der Kandidatenliste für den Vorstand stehen.



Der Förderverein ist in das Projekt des Baus eines stationären Hospizes in Torgau eingebunden. Wann geht es mit dem Bau los?

Bereits bei unserer Veranstaltung „Hospiz im Dialog“ im vergangenen Jahr konnten wir die Öffentlichkeit darüber informieren, wie erfolgreich die bisherigen Bemühungen sind. Aktuell warten die Beteiligten auf positive Bescheide ihrer Bau- und Fördermittelanträge, um spätestens im Sommer mit dem Bau des Stationären Hospizes beginnen zu können. Neben diesem wichtigen Ziel ist es für uns eine wichtige Aufgabe, die Öffentlichkeit über die Hospizarbeit und die damit verbundenen Themen zu informieren und Orte für eine Debatte anzubieten. Gerade deswegen freuen wir uns ja auch so darüber, dass für die Veranstaltung im Torgauer Rathaus der Autor und Pädagoge Paul Kustermann aus Berlin als Referent gewonnen werden konnte.