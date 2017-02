"Ich bin froh über den Vor-Ort-Termin"

Torgau. Die Turnhalle in Nordwest zählt zu den Sorgenkindern Torgaus. Das wurde während der Diskussionsrunde zum Bürgerhaushalt jüngst erneut sichtbar.

Die TZ sprach darüber mit CDU-Stadtrat Sven Kaminski, der auch Geschäftsführer des Kreissportbundes (KSB) und Vorstandsmitglied des SSV 1952 Torgau ist.

TZ: Wie tief sind Ihre Sorgenfalten?

Sven Kaminski: Tief. Wir müssen den Investitionsstau so schnell wie möglich in den Griff bekommen.

Wie?

In dem wir schauen, wo der Schuh am heftigsten drückt. Deswegen bin ich froh, dass es in Kürze einen Vor-Ort-Termin geben wird, bei dem sich alle Stadträte selbst vom dem Hallenzustand überzeugen können. Ob desolate Toilettenanlage oder beispielsweise das Parkett - die Einbauten haben ihre beste Zeit weit hinter sich.

Das alles wird gewiss nicht billig. Sollte trotzdem Geld in die Hand genommen werden, obgleich sogar ein möglicher Neubau im Raum steht?

Wir müssen den beiden Schulen und Sportlern hier entgegenkommen. Das meine ich nicht nur als KSB-Geschäftsführer sondern auch als Stadtrat. Wie genau wäre Sache der zuständigen Planer. Darüberhinaus sollten wir uns Gedanken machen, wie wir auf Dauer eine attraktive Sportstätte schaffen.