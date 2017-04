"Ich staune über ihren Mut!"

Mittwoch, 5. April 2017

Von Andreas Rothe

Torgau. Am morgigen Freitag (7. April) zeigt die Jugendkantorei Kleinmachnow ihr Musiktheater „Katharina von Bora – die Lutherin“. Die Vorstellungen in der Aula des Johann-Walter-Gymnasiums beginnen 12 und 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Merle Hartmann, die Katharina im Spiel, freut sich auf diesen Tag in Torgau. Die TZ kam mit ihr im Vorfeld ins Gespräch.