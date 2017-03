"Ich werde weiterhin alles geben"

Nordsachsen. Nach drei Monaten als Chef des Eigenbetriebs Bildungsstätten Nordsachsen steht Rayk Bergner offenbar vor dem Absprung. Am Mittwochabend hat ihn die CDU in Schkeuditz zu ihrem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 14. Mai nominiert.

TZ: Sie sind gerade mal drei Monate im neuen Job und wollen schon wieder weg. Warum?

Rayk Bergner: Ich würde das gern getrennt betrachten. Im Eigenbetrieb Bildungsstätten bin ich sehr gut angekommen. Die Arbeit macht mir Spaß. Doch in unserem Land gibt es die Möglichkeit, sich unabhängig von der beruflichen Tätigkeit für politische Ämter zu bewerben. Ich lebe seit zwölf Jahren in Schkeuditz und bin dort schon lange kommunalpolitisch aktiv. Weil Wahlen immer nur zu bestimmten Zeitpunkten anstehen, hat sich diese zeitliche Nähe ergeben.



Das heißt, als Sie sich um die Leitung des Eigenbetriebs bewarben, war die Kandidatur für den OBM-Posten noch kein Thema?

So ist es. Die Stelle im Eigenbetrieb wurde über eine öffentliche Ausschreibung besetzt. Das Auswahlverfahren lief im Oktober vergangenen Jahres. Zu diesem Zeitpunkt habe ich an eine Kandidatur in Schkeuditz nicht gedacht.



Wann haben Sie denn daran gedacht?

Im Januar liefen die ersten Gespräche. Den Landrat habe ich im März informiert.



Was hat er gesagt?

Er hat es zur Kenntnis genommen.



Angenommen, Sie scheitern am 14. Mai. Wird es nicht unangenehm, auf einen Posten zurückzukehren, den Sie schon nach einem Vierteljahr verlassen wollten?

So würde ich das nicht sagen. Ich mache weiter meinen Job und werde sicher nicht den Eindruck erwecken, dass ich nicht mehr alles gebe – an dieser Aussage werde ich mich messen lassen.



Letzten Samstag teilte der Schkeuditzer Amtsinhaber mit, nicht mehr antreten zu wollen. Zeitgleich mit Ihrer Kandidatur kündigten nun LINKE, SPD und FWG an, genau diesen Jörg Enke zu nominieren. Es hätte bessere Nachrichten für Sie geben können.

Mich hat diese Entwicklung nicht überrascht. Er hatte ja nur mitgeteilt, sich nicht selbst bewerben zu wollen. Wenn Herr Enke aber frischen Wind im Rathaus für notwendig hält und die Gefahr von Stagnation sieht, wenn er Stadtoberhaupt bliebe, muss ich ihm Recht geben.