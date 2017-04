Das Stück „Katharina von Bora, die Lutherin“ wirft anhand der Figur von Katharina von Bora und ihrer Lebensstationen die Frage nach der Freiheit des Einzelnen auf. Hier wird eine Frau gezeigt, die vor 500 Jahren, eingespannt in einen festen, rigiden sozialen Rahmen und starre politische Verhältnisse, wagt, selbst Position zu beziehen und Leben zu gestalten. Unterstützt und getragen wird diese fortschrittliche, mutige und sich Freiheiten herausnehmende Frau durch ihren revolutionär, fortschrittlich denkenden Mann. Ein auch heute noch faszinierendes, sich gegenseitig unterstützendes Paar. Ein im Glauben und der Liebe wurzelnder Mut. Eine starke, unendlich tatkräftige, große Frau!

Das Libretto von Martin Ahrends liefert situative Momente und Bilder eines geschäftigen Lebens, impressioniert Stationen und Sequenzen einer entschiedenen Liebe und zeigt die aufopferungsvolle Tatkraft einer Einzelnen für ihre bedürftigen Nächsten, die geplagt sind von Krankheit, Hunger und Not. Die Musik von Bernhard Opitz ist zum großen Teil „Musik über Musik“ d.h. sie basiert auf Luther- Chorälen, deren Melodien oft als Bass oder Mittelstimme unter dem Gesang der Chöre fungieren.

Außerdem steht über jeder der sechs Szenen ein Lutherchoral als „Motto“. Aber auch die klösterliche Herkunft der Katharina von Bora findet sich in der Musik wieder. So werden z.B. die Marianische Antiphon „Ave Regina“, das Magnificat und die Requiem-Sequenz „Dies irae“ verwendet. Die weltliche Musik des späten Mittelalters mit Liedern und Tänzen klingt ebenfalls an. Diesen Einflüssen aus der Vergangenheit steht mit drei Saxophonen, E-Gitarre, Bass und diversem Schlagwerk ein sehr zeitgenössisches Instrumentarium gegenüber. So entsteht vor dem Ohr des Hörers in klaren, kraftvollen Konturen ein moderner Holzschnitt über eine der wichtigsten Frauen des späten Mittelalters.

Die Inszenierung versucht in großen choreografischen Bildern das Leben, Lieben und Wirken einer wenig beachteten, für ihre Zeit erstaunlich mutigen und sich frei bewegenden Frau zu gestalten. Dabei wird es um einen bildhaften Ausdruck auch zwischen den äußeren Spannungsverhältnissen und den inneren Konfliktsituationen eines weiblichen Menschen zur damaligen Zeit gehen ... ein Erzählen von Mut und Liebe, die Freiheit ermöglichen, in szenischen Bildern.

Der Bühnenraum wird eine offene Freifläche mit minimalistischen Grundelementen sein, die die handwerklich, landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche Geschäftigkeit des Lebens der Katharina von Bora und ihrer Zeit widerspiegeln und in choreografischen Bewegungen von Großgruppen der darstellenden Kinder und Jugendlichen ihren Ausdruck finden soll. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Um eine angemessene Spende wird gebeten.