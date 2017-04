"Kein Diesel, nur Wasser mit Ölfilm"

Beilrode. Das Landratsamt hat auf die Aussagen von Gerald Bauer, der in der letzten Beilroder Ratssitzung das Problem der ehemaligen LPG-Tankstelle in der Graditzer Straße öffentlich ansprach, reagiert und dazu in der Kreistagssitzung Stellung genommen. Konkret hatte die LINKE-Kreisrätin Renate Götze nachgefragt, was das Umweltamt zu tun gedenke, um den Umweltskandal in Beilrode aus der Welt zu schaffen.



Umweltdezernent Ulrich Fiedler berichtete daraufhin, dass das Umweltamt eine Mitarbeiterin ausgesandt habe, die sich vor Ort ein Bild machen sollte. „Sie hat uns danach mitgeteilt, dass es sich um den Standort einer ehemaligen Tankstelle handele, der Tank aber leer sei.“ Im Inneren des nicht verschlossenen Gebäudes habe sie einen Auffangbehälter gefunden, in dem sich Wasser gesammelt hatte, das wiederum durch das undichte Dach ins Innere gelangt sei. Auf dem Wasser sei von der Mitarbeiterin ein dünner Ölfilm festgestellt worden. „Daraufhin haben wir uns mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt und sie darüber informiert, dass das Dach abzudichten und die Tür zu verschließen seien.



Kurz darauf kam eine Email vom Bürgermeister: Dach dicht, Tür zu“, so Ulrich Fiedler weiter. Seine Behörde sei nun damit beschäftigt, den Eigentümer des Geländes ausfindig zu machen. „Weil bei der Übertragung“ des Grundstückes einiges schief gelaufen sei, sei dies ziemlich kompliziert aber notwendig, um aktenfest zu sein. Gerald Bauer ist mit diesen Aussagen wenig zufrieden, wie zwischenzeitlich eine Rückfrage ergab: „Ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum lässt man die Auffangwanne nicht einfach auspumpen? Hier ist Gefahr in Verzug. Keiner weiß, wie giftig die Brühe ist“, schüttelte er mit dem Kopf. Dass es sich nur um Wasser handeln soll, wie das Amt sagt, hält er für nicht glaubhaft. „Man sieht ja, dass in den Dieseltank ein Loch gebohrt wurde und die Katzen, die in die Auffangwanne hineingeraten sind, haben stark nach Diesel gerochen“, bekräftigt er.



Im Übrigen könnten immer noch Tiere in die Behausung eindringen. Derweil zeigte sich die Partei Bündnis 90/Die Grünen von Gerald Bauer zu unrecht kritisiert: „Wir haben uns als Grüne redlich bemüht, im Kontakt mit den Umweltbehörden das Dieselproblem zu klären. Am Ende standen wir im Kontakt mit dem Landrat persönlich und haben dadurch erreicht, dass das Dach noch gesichert wurde“, so Mitarbeiterin Uta Schmidt. „Als Sie unlängst noch einmal eine gute Stunde mit Herrn Günther telefonierten, hat er Ihnen erklärt, dass er als Landtagsabgeordneter an bestimmten Regularien auch nicht vorbei kommt. Ich selber habe das persönliche Gespräch gesucht, war vor Ort und habe mehrmals mit Ihnen telefoniert. Insofern finden wir die Aussage in der TZ, dass der Kontakt mit uns nichts gebracht hat, schon sehr befremdlich. Immerhin sind wir keine Direktkandidaten und unsere Abgeordneten sind für sehr viele Gebiete und Themen zuständig. Insofern sollten Sie sich zumindest ernst genommen gefühlt haben“, richtete die Mitarbeiterin ein öffentliches Statement an den Beilroder.



Die Partei richtete die Bitte an den Anwohner, seine Aussage in der nächsten Gemeinderatssitzung zu korrigieren. Davon will Gerald Bauer aber nichts wissen, wie er gegenüber TZ bekräftigte. „So wie ich es dargestellt habe und so wie es in der Zeitung stand, ist es abgelaufen. Dazu stehe ich. Letztlich konnte das Problem bis heute nicht aus der Welt geschafft werden.“ Bei der Ratssitzung sprach er von einer tickenden Zeitbombe. 2000 bis 3000 Liter Diesel befänden sich in der Auffangwanne und könnten ins Grundwasser geraten, so Bauer.