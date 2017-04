"Kein Sprint, sondern Marathon"

Nordsachsen. „Ohne Ehrenamtler hätten wir es am Anfang nicht geschafft“, erklärte Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, als sie zum Auftakt der Schulung der Kommunalen Integrationskoordinatoren (KIKs) einen Zwischenstopp auf dem Landratsamt in Delitzsch eingelegt hatte. Das konnte sie den nun im Dienste des Landkreises stehenden Integrationshelfern ohne weiteres so sagen, schließlich rekrutierte sich ein Großteil der KIKs aus den Reihen jener, die bisher nur nebenbei unterstützen konnten.



Mit nun elf Stellen ist der Landkreis Nordsachsen Spitzenreiter im sachsenweiten Vergleich – insgesamt wurden im Freistaat 100 Posten dieser Art ausgeschrieben.

Als Hauptaufgabe der KIKs nannte die Ministerin „die Kommunikation zwischen Behörde und Bevölkerung, das steht an erster Stelle.“ Und auch wenn die Integrationskoordinatoren nicht in erster Linie direkt mit den Flüchtlingen zusammenarbeiten würden, sei ihre Arbeit ein „Frontjob“. Ziel ist es, „die Bereitschaft für Integration herzustellen“, so Köpping.



Hinsichtlich der noch bevorstehenden Aufgaben sachsenweit auf dem Feld der Integration gebe es „Baustellen, die wir noch nicht lösen können.“ Junge Geflüchtete in Ausbildung zu bringen sei eine Sache, bei der Sachsen derzeit noch weit hinterher hänge. Im gesamten Freistaat seien es „erst 30, 40 Leute.“ Ganz gut im Griff habe man hingegen die Sprachausbildung. Und es gebe „eine Chance, ein paar Probleme des demografischen Wandels zu lösen“, erkläre Ministerin Köpping.

Grundsätzlich sei allerdings nicht zu verkennen, dass Integration eine langwierige und schwere Aufgabe sei „Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Gleichzeitig warnte sie davor, „nicht in Sozialromantik“ zu verfallen. Integration gelinge nur, wenn beide Seiten mithelfen würden. So sprach Köpping von „fordern und fördern“. Kommen vonseiten der Flüchtlinge jedoch keine positiven Zeichen, müsse aber auch konsequent abgeschoben werden.



Nordsachsens Landrat Kai Emanuel, der mit Ordnungsdezernentin Angelika Stoye, dem Amtsleiter für Migration und Ausländerrecht, Sven Keyselt, und der Ministerin die Vorstellungsrunde der KIKs verfolgte, sprach beim Thema Integration von einem „Querschnittsthema“, das die gesamte Gesellschaft betreffe. „Das wird jedoch allzu oft vergessen.“ Zum wiederholten Male verwies er darauf, dass im Landkreis 75 Prozent der Asylbewerber dezentral untergebracht seien, was seiner Meinung nach „Voraussetzung für eine gelingende Integration ist.“