"Keine Naturbilder wegen Trump"

Torgau. Eigentlich lag Dr. Jochen Hesse eine Ausstellung mit einer derart politischen Attitüde fern. Doch mit der Wahl von Donald Trump wollte der 68-Jährige ein deutliches Zeichen setzen. Eines, das die Vielfalt der Amerikaner sowie das friedliche Miteinander – vor allem der Leute aus New York – widerspiegelt. Herausgekommen sind Arbeiten, die seit gestern im Torgauer Haus der Presse in Zusammenarbeit mit dem Kentmann-Verein ausgestellt werden. Bis zum 6. Juli können Besucher hier 35 Fotos des Torgauers betrachten, das jedes für sich ein Plädoyer für die kulturelle Vielfalt der Amerikaner ist. „Ich wollte keine schöne Natur zeigen. Ich wollte wegen Trump eine klare gesellschaftliche Aussage treffen“, sagt er.



Hesse war 16 Jahre lang in der Fotogruppe des Kentmann-Vereins aktiv. Weil seine Tochter in den USA lebt, nutzte er die vielen Reisen dorthin für ausgiebige Foto-Touren, die ihn beispielsweise auch nach Washington führten.

Ob eine Frauentagsfeier in Brooklyn oder ein Straßenhändler, der einst stolz war, mit Barack Obama den ersten farbigen Präsidenten der USA bekommen zu haben – Hesse geht es in seinen Arbeiten sprichwörtlich um die Belange des kleinen Mannes respektive der kleinen Frau. Ebenso legt er den Finger in die Wunde, in dem er eine unkritische Heldenverehrung der Amerikaner im Falle der Kriege in Vietnam und Korea aufzeigt.