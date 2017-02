"Kostenloser Service bei Bedarf"

Torgau. Nach der geplanten Auflösung des Initiativkreises Schloss Hartenfels (TZ berichtete am 27. Januar.) stellt sich die Frage, was wird aus der Schlossführung des IK? TZ sprach mit denjenigen, der in den letzten Jahren die genannten 6000 Gäste durch Schloss Hartenfels geführt hat, mit Manfred Boes.



TZ: Hat die geplante Auflösung des Initiativkreises Konsequenzen für Ihre Schlossführung?

M. Boes: Ja und nein. Es gibt eine Gestattungsvereinbarung von 2009 zwischen Landratsamt und Initiativkreis, in der ich die Erlaubnis erhielt durch näher bezeichnete Räumlichkeiten des Schlosses zu führen. Da seit 1 ½ Jahren diese Räumlichkeiten, u.a. die Kurfürstlichen Gemächer und das Spiegelzimmer aufgrund von Restaurierungen nicht mehr zugänglich sind, wurde eine modifizierte Vereinbarung für 2017 in Aussicht gestellt.



Wie sah denn die Schlossführung aus, die sie in den letzten zwei Jahren gemacht haben?

Die Schlossführung begann im Schlosshof, wo wir die Burg/Schloss zusammen neu bauten. Über den Wendelstein ging es dann in die Keller, beginnend mit dem Lapidarium und endend bei der Ausgrabungsstelle der 1000 Jahre alten slawischen Scherben. Die Faszination der Besucher gerade für die unterirdische Schlossführung erstaunte mich anfangs, weil so nicht erwartet.



Die Schlüssel zum Lapidarium mussten Sie zurückgeben, stimmt das? War das Lapidarium nicht Ihre Idee?

Ja, so ist es in den Annalen des Vereins protokolliert. Ich wurde zum Projektleiter berufen und habe in meiner Zeit der Arbeitslosigkeit in den historischen Gewölben gearbeitet. Die Aufforderung vom 2. Januar, diese Schlüssel nach 20 Jahren zurückzugeben, möchte ich nicht kommentieren.



Sie sprachen davon, dass Sie bereits für dieses Jahr wieder Anfragen für Schlossführungen haben. Ohne Schlüssel, wie geht das?

Ich werde diese Schlossführungen entweder zu den Öffnungszeiten z.B. des Lapidariums durchführen oder schriftlich und rechtzeitig um die Schlüssel bitten.

Für alle Torgauer Bürger hier mein ehrliches Angebot an Sie: Wann immer Sie Ihren Freunden und Gästen das Schloss zeigen wollen, greifen Sie auf mein Wissen zur Bau- und Nutzungsgeschichte von Schloss Hartenfels zurück. Es steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie begehbare Räume des Schlosses oder das Lapidarium besuchen wollen, begleite ich Sie gerne mit Geschichten und der Geschichte. Sie zahlen den Museumseintritt, meine Begleitung für Sie ist gratis. Rufen Sie mich an unter 0175 2434359 oder schreiben Sie mir (manfred-boes@gmx.de).