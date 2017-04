"Kunstgut wieder in sehenswertem Zustand"

Dienstag, 11. April 2017

Mockrehna. „Jetzt hoffen wir, dass es die nächsten 350 Jahre hält“, sagte eine glückliche Pfarrerin Dorothea Preisler gestern in der Mockrehnaer Kirche. Im Laufe des Vormittags wurde ein komplett restaurierter Schalldeckel der Kanzel an den Platz gesetzt, an dem er 1966 demontiert wurde. Zuletzt lagen die Überreste auf der Empore und darbten vor sich hin.