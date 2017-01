"Kyrill" hinterließ deutliche Spuren in der Torgauer Region

Auch in der Region tobte der Orkan in der Nacht vom 18. Januar auf den 19. Januar 2007. Kyrill hielt die Feuerwehren und Polizeikräfte in der Region Torgau in Atem. Von 14.30 bis 23 Uhr verzeichnete die Leitstelle im Bereich Torgau-Oschatz mehr als 100 Einsätze. „Menschen wurden nicht verletzt“, bestätigte Disponent Klaus Bechstedt damals gegenüber der Torgauer Zeitung. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Straßen frei zu halten.

Darüber hinaus gab es Einsätze wegen abgedeckter Dächer und Wassereinbrüche durch Starkregen. Zwischen 17 und 20 Uhr hatte sich die Lage zugespitzt. Allein die Torgauer Wehr verzeichnete in den frühen Abendstunden 13 Einsätze. Heruntergefallene Dachziegel, vollgelaufene Keller und viele abgeknickte Bäume lautete die Bilanz. Alarm gab es unter anderem auch für die Wehren in Dommitzsch – hier fielen Ziegel vom Rathaus – Mockrehna, Schildau, Süptitz, Arzberg, Belgern, Audenhain, Dautzen, Neußen, Welsau – hauptsächlich wegen gerissener Oberleitungen und umgestürzter Bäume.

Im Graditzer Park entwurzelte Kyrill mehrere Bäume, in Mockritz riss der Sturm eine 500 Quadratmeter große Dachfläche aus der Verankerung. Stromausfälle wurden in Pflückuff und Elsnig registriert. Das THW Torgau hielt sich mit 40 Kräften in Bereitschaft, musste aber nicht ausrücken.

Im Nachgang resümierten die Einsatzkräfte, dass die Region Torgau recht glimpflich davon kam. „Wir haben Schlimmeres erwartet“, lautete am Tag darauf eine erste Bilanz von Timo Grieser, damaliger Pressesprecher des Forstbezirks Taura. Der wirtschaftliche Schaden hielt sich in Grenzen. Deutlich heftiger erwischte es andere Teile der Republik: 13 Todesopfer gab es allein in Deutschland zu beklagen.

Übrigens: Gut drei Jahre später, 2010, bahnte sich ein Tornado am Pfingstmontag bahnte seinen Weg durch hiesige Gefilde und hinterließ weitaus größere Schäden. Besonders schwer erwischte die Windhose die Orte Sitzenroda, Puschwitz und Liebersee.