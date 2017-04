NORDSACHSEN Sarg und Trauerfeier für "Mausi" und "Minka" Weidenhain. Vor 20 Jahren, fast auf den Tag genau, öffnete der erste Tierfriedhof des damaligen Landkreises Torgau seine Pforten. Das NTK wohnte der allerersten Tierbestattung bei. mehr…

MOCKREHNA Hallenradsport ist im Aufwind Vereinsleben. Hallenradsport. Noch nie gehört? Dahinter verbirgt sich eine in unserer Region eher selten betriebene Sportart – Figurenfahren, Reigenfahren nach einem ganz bestimmten Reglement. Nicht zu verwechseln mit dem Kunstradfahren, so wie es von den Mitgliedern der Kunstradgruppe Cornellis aus Süptitz betreiben wird. Zwar gibt es einige Gemeinsamkeiten, doch Hallenradsport ist eine Sache für sich und das Kunstradfahren ist eine Sache für sich. mehr…

OSTELBIEN Beilroder Schülerband will neu durchstarten Beilrode. Meist ist es so, dass der Anstoß von den Lehrern kommt: Wie wär´s, habt ihr vielleicht Lust, eine Schülerband zu gründen...? An der Oberschule in Beilrode lief es genau umgekehrt. Da ging die Initiative von den Jugendlichen aus. Und gerade darauf ist Sebastian Kewitz sehr stolz. mehr…

MOCKREHNA Fromm jetzt Strellner Ortsvorsteher Strelln. Die Information fiel nur in einem Nebensatz, und auch einige Gemeinderäte hatten während der letzten Sitzung des Mockrehnaer Gemeinderates am Dienstag überrascht aufgehorcht. mehr…

TORGAU Ein trockenes und sicheres Plätzchen Torgau. Fast genau ein Jahr ist es her, dass in der Eilenburger Straße die Torgauer Niederlassung des Unternehmens Kramp ihre Tore schloss. Doch anstatt zu verwahrlosen, dient die ehemalige Lagerhalle nun einem vollkommen anderen Zweck. mehr…

TORGAU Energiekosten im Blick Torgau/Wienrode. Die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH hat für ihr im gesamten Unternehmen angewandtes Energiemanagementsystem das ISO 50001 Zertifikat erhalten. mehr…

NORDSACHSEN "Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

NORDSACHSEN Die Pläne sind gemacht Taura. Beim Förderverein geht es voran. Nach dem ersten Arbeitseinsatz Anfang März fand am vergangenen Freitag die erste offizielle Mitgliederversammlung des Fördervereins Erlebnisdorf Taura statt. Welche Beschlüsse dort von den 29 anwesenden Mitgliedern gefasst wurden, erfuhr die TZ im Gespräch mit dem neuen Vorsitzenden, Tobias Höll: mehr…

NORDSACHSEN Warum sich ein Abstecher lohnt Torgau/Schkeuditz. Zum vierten Mal geht am heutigen Donnerstag die Stellen- und Bewerberbörse JOBregional über die Bühne. Die TZ fragte bei der Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Oschatz nach, warum sich ein Abstecher bis nach Schkeuditz lohnt. mehr…

TORGAU "Ich staune über ihren Mut!" Torgau. Am morgigen Freitag (7. April) zeigt die Jugendkantorei Kleinmachnow ihr Musiktheater „Katharina von Bora – die Lutherin“. Die Vorstellungen in der Aula des Johann-Walter-Gymnasiums beginnen 12 und 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Merle Hartmann, die Katharina im Spiel, freut sich auf diesen Tag in Torgau. Die TZ kam mit ihr im Vorfeld ins Gespräch. mehr…

Die Sportseite vom 5. April als Download Grazie und Eleganz. Mit den Dressur-Wettbewerben und –Prüfungen am Samstag fand das diesjährige Hallenturnier des PSV Taura seinen Abschluss. mehr…

Böse Überraschungen Die 17. Spielrunde in der Kreisliga Nordsachsen am vergangenen Wochenende war von Dramen und Überraschungen geprägt. mehr…

Die Freizeitseite vom 7. April als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie diesmal: – „Ab auf`s Rad“ heißt es am Rad-Aktionstag, dem 23. April. Geplant sind vier Touren zum Heizhaus Gröbener See.

– Die Eisbader Kuntzsch und Roy gehen in die Sommerpause und trafen sich mit Gleichgesinnten vor kurzem an der Maltertalsperre.

– Ostervorschau: Osterspaziergang in der Altstadt und Osterfeuer auf dem Lande

– Wochenendtipps: Kirmes, Frühlingsfest, Teilemarkt und zahlreiche musikalische Veranstaltungen mehr…

Die Umweltseite vom 5. April als Download Tolle Resonanz. Am vergangenen Sonntag gab es die diesjährig 1. Vogelstimmen-Führung im Torgauer Stadtpark und die war bestens besucht. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

Bezahlschranke geschlossen - so funktioniert LaterPay „Erst lesen, dann bezahlen“ – so lautet das Motto des Bezahlsystems LaterPay, das die Torgauer Zeitung seit dem 1. Februar 2017 auf ihrem Nachrichten-Portal einsetzt. Hier lesen Sie, wie LaterPay funktioniert: mehr…

Bürgermeister-Interviews in der Übersicht Nordsachsen. Auch in diesem Jahr nimmt die TZ den Jahresbeginn zum Anlass, um mit den hiesigen Oberhäuptern der Gemeinden sowie Städten ins Gespräch zu kommen. Im diesem Dossier finden Sie alle Interviews. Weitere Gespräche folgen in den kommenden Wochen. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…