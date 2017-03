"Lesestunde" mit Peter Deutrich

Torgau. Die Verwaltung solle doch bitteschön die 2014 gefasten Beschlüsse endlich umsetzen und die Gründung einer Torgauer Tourismus und Kultur (TTK) GmbH nicht über all die Monate hinziehen! Der fraktionslose LINKE-Stadtrat Peter Deutrich las den Rathausmitarbeitern zur jüngsten Stadtratssitzung kräftig die Leviten.



Was er hier erlebe, lasse ihm die Haare zu Berge stehen. „Die Verwaltung muss endlich ihre Hausaufgaben machen“, forderte Deutrich. Torgaus Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer hatte darauf nur so viel zu sagen, als dass es am 3. April zum Thema TTK noch einmal ein Gespräch geben werde und im kommenden Stadtrat eine Information über das weitere Vorgehen. Für die TTK stand einerseits die Gründung als GmbH, andererseits die Schaffung eines Eigenbetriebs im Raum. Ob die Idee derzeit überhaupt noch ernsthaft eine Rolle spielt, scheint offen.



Kurzer Rückblick: Bereits Ende 2015 war es Prof. Martin Weigel von der GLC Glücksburg Consulting AG, der im Stadtrat ausgiebig über die Notwendigkeit einer solchen TTK sprach. Diese, so Weigel, sollte sich neben der Jugendherberge auch um den Torgauer Museumspfad, den Campingplatz sowie die Zimmervermittlung und das Stadtmarketing kümmern. „Eine effiziente Struktur, so übersichtlich wie möglich“, hatte der Experte damals betont. Nach Weigels Auftritt schlief das Thema trotz Ausschreibung für den Leitungsposten jedoch mehr und mehr ein. Letztes Lebenszeichen war die Nachfrage aus dem Rat, welche Vor- und Nachteile ein Eigenbetrieb respektive eine GmbH überhaupt habe.