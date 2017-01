"Man kann es nicht mehr ändern"

Des Moines. Seit über einem Jahr berichtet die Torgauerin Alicia Wiemann regelmäßig über ihre Zeit als Au Pair in den Vereinigten Staaten von Amerika. In dieser Zeit erlebte sie hautnah den schon jetzt geschichtsträchtigen Wahlkampf um das Präsidentenamt.

Gemeinsam mit US- Amerikanern erlebte sie auch die Wahlnacht, den Sieg von Donald Trump und die Reaktionen im Land. Gestern wurde der 45. US-Präsident in sein Amt eingeführt. Im Auftrag der TZ unterhielt sich Alicia Wiemann im Vorfeld dieses Ereignisses mit Bekannten vor Ort. Ziel war es, den Lesern in der Heimat ein Gefühl dafür zu geben, wie es derzeit um das „Innenleben“ der Amerikaner bestellt ist. „Politik in den Staaten ist ein gefährliches Thema, wenn man sich mit Einheimischen unterhält. Entweder man bekommt böse Blicke zugeworfen oder das Gespräch wird sehr schnell in eine andere Richtung gelenkt oder gar abgebrochen“, beschreibt die Torgauerin die allgemeine Stimmungslage. Es gelang ihr dann aber doch, sich mit zwei Bekannten zu unterhalten. Sie stellte ihnen einige Fragen zum Thema Präsidentschaft und der jetzigen Situation in Amerika. „Zum einen hat mir Megan Carstens Christofferson (39), die Gastmutter meiner guten Freundin Martina und Hillary Clinton-Wählerin, ihre Sicht der Dinge beschrieben. Auf der anderen Seite war meine LCC (Au-Pair-Betreuerin) Carrie Pearson (45) bereit, sich als Trump-Befürworterin zu äußern.“



Warum ist Politik in den USA derzeit ein Tabuthema?

Megan: Heute haben sich viele Dinge in den USA polarisiert. Es gibt keine Mitte mehr. Beide Parteien haben hart daran gearbeitet die Gesellschaft zu spalten.

Carrie: Ich glaube, esl iegt daran, dass keiner etwas falsches sagen und den Gesprächspartner verletzten möchte. Amerika ist stark gespalten wenn es um Politik geht. Da kann es schnell zu Unstimmigkeiten kommen. Um dem aus dem Weg zu gehen, unterlässt man es, sich darüber zu unterhalten.

Wie habt ihr den Umgang der Kandidaten miteinander empfunden?

Carrie: Ich hasse die Wahlkampagnen. Sie entsprechen nicht immer der Wahrheit und übertreiben. Ich habe den Eindruck, ihr Ziel ist es nicht, die Kanditaturen voranzutreiben, sondern mehr, um sich gegenseitig zu nerven.

Megan: Die Kampagnen zögerten sich sehr heraus, da es mehr Extreme in beiden Parteien gibt. Ich fand die Republikaner bei dieser Wahl sehr beleidigend. Meiner Meinung nach hätte man Trump disqualifizieren müssen. Zum Beispiel als er den gesundheitlich eingeschränkten Reporter verspottete und Frauen sexuell angriff. Ich finde, da sollte ein Mindestanstand bei einer Person vorhanden sein, wenn diese Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein möchte. Nach der Wahl wird Hillay Clinton noch immer von der republikanischen Partei verletzt. Es ist ernüchternd, welch großer Unterschied zwischen Hillary und Trump im Bezug auf Anstand und Kompetenz zu finden ist.

Seid ihr glücklich mit dem 45. Präsidenten Donald Trump?

Carrie: Ja.

Megan: Eigentlich muss ich darauf nicht antworten. Nein, ich bin nicht glücklich damit, dass Amerikaner denken, dass jemand wie Donald Trump in unserem höchsten Amt sitzen sollte. Und genau betrachtet hat ja nicht mal die Mehrheit der Amerikaner für ihn gestimmt. Aber so funktioniert das Wahlsystem und ich akzeptiere das.

Wie habt ihr eure Wahlentscheidung getroffen?

Carrie: Mein Mann und ich haben beide zum ersten Mal in unserem Leben gewählt, weil wir Hintergrundwissen über Clinton hatten, welches unsere Entscheidung für Trump zu stimmen beeinflusste. Wir denken, Donald Trump kann mit seinem Wissen und seiner Lebensgeschichte einige Dinge bewirken, die andere nicht bewirken können. Sein Auftreten könnte außerdem Menschen davon überzeugen, dass er positive Entscheidungen für Amerika und die Gesellschaft treffen kann.

Megan: Ich bin stolz zu sagen, dass ich für Hillary Clinton gestimmt habe. Ich möchte, dass die Geschichte und meine Kinder wissen, dass ich nicht eine Person wie Trump gewählt habe. Das hilft mir, ein Gefühl zu entwickeln, dass das, was in Zukunft passiert, nicht mein Fehler ist. Ich habe Angst um Amerikas Zukunft. Ich habe für Hillary gestimmt, weil sie die intelligentere, qualifiziertere und fürsorglichere von beiden Kandidaten ist.

Wie sieht die Zukunft der USA unter Präsident Trump aus?

Carrie: Ich denke, es werden Sachen versucht, die neu und besser sind. Ich glaube, er wird alles in seiner Macht stehende tun, um Amerika zu einem friedlicherern Ort zu machen. Außerdem wird er Ressourcen nutzen, die bisher unangetastet blieben, um Verbesserungen zu bewirken. Er wird auf vergangene Ereignisse zurückblicken und positive Veränderungen bringen.

Megan: Ich glaube im besten Fall wird das Land zurück in die Vergangenheit wandern. Frauen werden ihre Rechte verlieren. Minderheiten werden mehr Diskriminierung erfahren. Im schlimmsten Fall führt er uns direkt in den 3. Weltkrieg. Er verfolgt extreme Maßnahmen gegenüber Einwanderern und Islamisten. Ich fürchte, der USA stehen dunkle Zeiten bevor. Ich wünschte wirklich, ich könnte irgendetwas positives sagen, aber es geht einfach nicht.

Habt Ihr über die weltweiten Reaktionen auf Donald Trumps Sieg gehört?

Megan: Ja, habe ich und auf einer Seite schäme ich mich, Amerikanerin zu sein. Ich habe den Eindruck, andere Länder denken, alle Amerikaner stimmen mit Trumps Denkweise, seinen Vorurteilen und seinen schrecklichen Worten überein. Das stimmt nicht! Es gibt viele von uns, die nicht ansatzweise befürworten, was der Mann von sich gibt. Ich habe bei Trump-Anhängern Berichte gesehen, dass einige Deutsche darüber gejubelt haben, dass er Hillary besiegt hat. Ich bin mir sicher, auch wenn einige in Deutschland seine Sicht nachvollziehen können, ist die Mehrheit genau so geschockt von dem Wahlergebnis, wie ich es bin. Und sie sehen ihn, so wie er wirklich ist – als eine Bedrohung für Demokratie und Frieden auf der Erde.

Carrie: Ich finde, sie sollten akzeptieren, dass er jetzt Präsident ist und ihr eigenes Leben und ihre Familie in den Vordergrund stellen. Man kann es nicht mehr ändern.

Auf der anderen Seite sind auch viele Menschen froh, dass Obamas Präsidentschaft endet. Wie bewertet ihr diese Zeit?

Carrie: Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich hab seine Amtszeit nicht sonderlich stark verfolgt. Was ich in den Nachrichten und in der Zeitung gelesen habe, war total in Ordnung. Ich kann nichts schlimmes an seiner Zeit finden.

Megan: Ich finde, Obama hat als Präsident einen großartigen Job geleistet. In manchen Bereichen wünschte ich mir, er hätte härter gearbeiten, zum Beispiel bei Waffenkontrollen und dem Gesundheitswesen. Aber ich weiß auch, dass er in den letzten sechs Jahren bei den Republikaniern im Senat oft auf Granit gebissen hat. Meiner Meinung nach hat er die richtigen Dinge für die Menschen getan. Zwar weiß ich nicht, warum jemand Präsident sein möchte, aber ich bin sehr froh, dass er sich dazu bereit erklärt hat und ich bin sehr dankbar für die acht Jahre, die er für uns da war. Er wird uns fehlen.



Übrigens: Im Bundesstaat Iowa, in dem Alicia Wiemann als Au Pair arbeitet, stimmten 51,8 Prozent für Donald Trump und 42,2 Prozent für Hillary Clinton.