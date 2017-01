"Meißen ist ein außergewöhnlicher Einzelfall"

Torgau. Am 21. Januar hatte die Torgauer Zeitung vermeldet, dass der Landkreis Nordsachsen zum 31. Januar seine Zusammenarbeit mit dem DRK Rettungsdienst Meißen beendet. Das DRK Meißen ist bislang für Einsätze in Taucha und Schkeuditz zuständig. Ab Februar übernehmen die Malteser jene Aufgabe. Der Vertrag mit dem DRK Meißen wurde laut Landkreis auf Bitten der Organisation gekündigt, weil das vereinbarte Geld nicht reichte, um die geforderten Leistungen zu erbringen. Die Zusammenarbeit mit dem DRK in der Region Torgau bleibe von der Entwicklung jedoch unberührt, hieß es. Wirklich? TZ frage schriftlich bei Anne Lissner, der Vorstandsvorsitzenden des DRK Kreisverbands Torgau-Oschatz, nach.

TZ: Frau Lissner, steht nach der Kündigung des Vertrags mit dem DRK Meißen womöglich auch die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Nordsachsen und dem DRK Torgau-Oschatz auf wackligen Füßen?

A. Lissner: Nein. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis beruht auf einer soliden Vertrauensbasis. Nichts spricht dagegen, dass diese Basis auch unter den aktuellen Rahmenbedingungen weiter vorhanden ist.

Was macht Sie da so sicher?

Die aus zahlreichen Veröffentlichungen zu entnehmenden Probleme im Zusammenhang mit der angesprochenen Vertragskündigung sind für alle Rettungsdienstleister nicht neu. Auch sind sie nicht allein das Problem eines einzelnen Leistungserbringers. Die aktuelle Personalsituation bezeichnet in der Tat ein durch den Gesetzgeber herbeigeführtes bundesweites Problem. Durch die Umsetzung des neuen Notfallsanitätergesetzes und die zeitgleiche Beendigung (alter) Rettungsassistentenausbildungen wurde ein akuter Mangel an Fachkräften herbeigeführt. Somit gingen hier reichlich drei Jahre ins Land, in denen ausbildungsbedingt keine neuen Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zugeführt werden konnten. Seit mehreren Monaten sind wir zur Personalsituation mit dem Landkreis Nordsachsen in Gesprächen und suchen gemeinsam nach nachhaltigen Lösungen. Die Gespräche befassen sich mit zukünftigen, grundlegenden Verbesserungen, nicht mit aktuellen Einsatzfragen.

Sind Sie von den Entwicklungen in Meißen überrascht worden?

Wir waren tatsächlich überrascht. Nach unserem Kenntnisstand zeichnet sich zumindest der Bereich, in dem die Gesellschaft in Nordsachsen tätig ist, gerade dadurch aus, dass trotz der beschriebenen allgemeinen Personalsituation die Sicherstellung des Rettungsdienstes zu keiner Zeit beeinträchtigt war.

Die Gewerkschaft ver.di warnt vor Wettbewerben, die im Falle des Rettungsdienstes Preisdumping zu Lasten der Bevölkerung und nicht zuletzt auch zu Lasten der Beschäftigten nach sich zögen. Was sagen Sie dazu?

In der Tat besteht bei einzig auf den Preis ausgerichteten Wettbewerben diese Gefahr. Die Wertung des Preises darf bei Rettungsdienstleistungen tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ebenso müssen Durchführungsverträge so ausgestaltet werden, dass es in Sondersituationen den Vertragspartnern ermöglicht wird, Korrekturen vorzunehmen, bevor unbeherrschbare Situationen eintreten. Die im letzten Jahr vorgenommenen Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen eröffnen derartige Möglichkeiten. Wir appellieren hier ausdrücklich an den sächsischen Gesetzgeber, die sich daraus ergebenden Chancen in der anstehenden Novellierung der Rettungsdienstgesetzgebung in Sachsen zu nutzen.

Ein Grund für das DRK-Desaster in Meißen sei nach Angabe des Sprechers des DRK-Landesverbandes, Kai Kranich, das schlechte Betriebsklima, das unter einem Rechtsstreit über einen vom alten Arbeitgeber zugesicherten höheren Tarif gelitten habe. Einzelne Fahrzeuge seien in der Folge nicht einsatzbereit gewesen. Wie sieht es mit dem Betriebsklima in Torgau-Oschatz aus. Auch hier war es bekanntlich nach der Ausschreibung des Rettungsdienstes recht haarig zugegangen ...

In Meißen rumorte es tatsächlich heftig. Dort ist nach all dem Streit zuvor nicht gelungen, Frust und schlechtes Betriebsklima in gute Motivation zu verwandeln. Deswegen ist Meißen auch ein außergewöhnlicher Einzelfall. Nirgendwo sonst gab es beim DRK in Sachsen so manifeste Probleme. Wir in Torgau/Oschatz wünschen uns natürlich immer ein durchgehend gutes Betriebsklima, was aber angesichts der Großwetterlage im Rettungswesen auch nicht immer einfach ist. Die Forderungen nach verbesserten Rahmenbedingungen sind im Übrigen bei den Arbeitgebern angekommen. Aktuelle Tarifabschlüsse inklusive der entsprechend notwendigen Zulagensystematiken bestätigen das. Jetzt müssen nur noch der Gesetzgeber und die Kostenträger ins Boot einsteigen. Genau darüber verhandeln wir seit Monaten.

Seit Oktober 2016 waren in Meißen offensichtlich regelmäßig Rettungswagen des DRK nicht einsatzbereit, weil sie aus Personalmangel nicht besetzt werden konnten. Nach Informationen des Landkreises Meißen war dies unter anderem auf den hohen Krankenstand der DRK-Mitarbeiter zurückzuführen. Nun gibt es offensichtlich auch in Torgau ein solches Problem. Wie groß ist dieses?

Im Januar mussten im Bereich Torgau 100 Dienste erkrankter Mitarbeiter überwiegend durch zusätzliche Dienste gesunder Kollegen oder über den Einsatz zusätzlichen Personals kompensiert werden. Sofern keine der vorhandenen Rückfallebenen mehr greifen konnte, musste ein Krankentransportwagen abgemeldet werden. Die Notfallrettung war auch in dieser Ausnahmesituation stets sichergestellt. Bei Fahrzeugabmeldungen im Bereich des Krankentransports wurden die Fahrten dann durch die zwei weiteren Torgauer Krankentransportwagen oder Krankentransportwagen aus Oschatz oder Eilenburg übernommen.

Aktuell läuft zu Vertragsverstößen im Januar 2017 die förmliche Anhörung. Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten für das DRK Torgau-Oschatz ein?

Die förmliche Anhörung zur Abmeldung eines Torgauer Krankenwagens vom 17. bis 20 Januar ist für uns nachvollziehbar. Dass der Träger zu Hintergründen und Ursachen von Problemen informiert wird, ist selbstverständlich. Der Begriff ’Erfolgsaussichten’ ist vor dem Hintergrund der geschilderten komplexen Situation ein wenig befremdlich. Vielmehr kommt es darauf an, dass sich alle Akteure auf Lösungen zu den auslösenden Faktoren verständigen.

Nochmals zum DRK Meißen geblickt: Dieses gab an, die vereinbarten Leistungen nicht mehr zum vereinbarten Preis erbringen zu können. War die Ausschreibung zu knapp kalkuliert oder können die Kollegen in Meißen nicht mit Geld umgehen?

Wir kennen die Kalkulation nicht. Wir beobachten aber, dass der Fachkräftemangel auf Dauer unweigerlich zu nicht vorhersehbaren hohen Aufwendungen und zu unvertretbaren Belastungen für unsere Einsatzkräfte führt, die ohnehin jeden Tag die Bilder ihrer Einsätze mit nach Hause nehmen.

Drohen dem DRK Torgau-Oschatz ebenfalls finanzielle Engpässe, die aus der Vertragsgestaltung mit dem Landratsamt Nordsachsen resultieren?

Wie gesagt: Nicht planbare Umfeldentwicklungen führen zu unvorhersehbaren, höheren Aufwendungen. Von einer entspannten Lage im Bereich des Rettungsdienstes kann keiner reden. In diesem Rahmen sind wir gehalten, entsprechend sorgsam zu wirtschaften. Zur Frage der Vertragsgestaltung: Tatsächlich halten wir die aktuellen Verträge insbesondere für vorliegende Sondersituationen für nicht sachgerecht und angemessen. Zum Beispiel können Ausbildungen und Ergänzungsqualifikationen im Rahmen der neuen Notfallsanitäter-Gesetzgebung nur durch extrem formalistische Verfahren und Sondervereinbarungen sicherge-stellt werden. Das muss dringend einfacher werden.

Stimmt es, dass derzeit sieben neue Mitarbeiter für das DRK Torgau gesucht werden? Laut Internet-Seite des DRK fehlen auf jeden Fall zwei Rettungsassistenten. Wie lange lässt sich der Betrieb noch ohne die Besetzung der Stellen im gewohnten Umfang aufrechterhalten?

Im Bereich Torgau sind im Moment alle Planstellen besetzt. Im Rettungsdienstbereich Oschatz erreichten uns im Januar 4 Kündigungen von Mitarbeitern. Wir haben diese vakanten Stellen unverzüglich ausgeschrieben. Die offenen Stellen können mit neuem Personal besetzt werden.