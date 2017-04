"Meine Mutti ist die Beste!" Einsendeschluss am 30. April!

Torgau. Wohl unbestritten ist die Rolle einer Mutter bis zur heutigen Zeit. Bereits in der griechischen Antike wurde die Göttermutter Rhea im Frühling geehrt. Im 13. Jahrhundert in England gab es einen „Mothering Sunday“, bei dem während eines kirchlichen Festtags den Müttern gedankt wurde. Und immer wieder wurden verschiedenste Aktivitäten entwickelt, um die Mütter zu ehren, ihnen Dankbarkeit zu beweisen. In diese Tradition reiht sich nun auch die Gemeinschaftsaktion von TZ Mediengruppe und des PEP Torgau sowie zahlreicher Partner unter dem Titel „Meine Mutti ist die Beste“ ein. Und Ihre bzw. Deine Mutti kann dabei sein!

Ein Tag für die Mutter

Im Mittepunkt der Aktion steht ein kompletter Wohlfühltag für Mütter unterschiedlichsten Alters. Sie werden am Muttertagswochenende von einem Chauffeur abgeholt, der sie direkt ins Aquavita bringt. Nach einem Sektempfang können die Frauen saunieren und anschließend schwimmen. Auch eine Massage gehört zum Programm. Danach werden sie wieder vom Chauffeur abgeholt. Nächstes Ziel ist das PEP Torgau. Hier wartet ein kleinen Imbiss, bevor die Frauen sich beim Friseur entspannen und stylen lassen können. Zur Krönung geht es dann mit einem Einkaufsgutschein vom PEP noch etwas bummeln, natürlich dürfen dabei auch ein Kaffee und ein Stück Kuchen nicht fehlen.

Gegen 17 Uhr bringt der Chauffeur die Teilnehmerinnen schließlich zum Schloss Hartenfels. Dort wartet schon der Fotograf auf die frisch frisierten und sichtlich erholten Damen. Bei einem Shooting vor dem Schloss sowie im Schlosshof dürfen sich die Muttis wie eine Prinzessin fühlen. Nach einem tollen Abendessen geht der Wohlfühltag langsam zu Ende Natürlich bringt der Chauffeur die Muttis dann wieder wohlbehalten nach Hause.



Sofort bewerben

Wäre das nicht ein tolles Geschenk für Ihre/Deine Mutti? Na dann nichts wie los! Unter dem Titel „Meine Mutti ist die Beste“ können Bewerbungen ab sofort an Centermanagerin Elke Ullrich im PEP Torgau (04860), Außenring 1 gesendet werden. Dabei sollten Kinder einen Brief schreiben oder ein Bild malen, in dem sie zum Ausdruck bringen, warum ihre Mutti so toll ist und den Wellnesstag verdient hat. Selbstverständlich können auch Jugendliche oder Erwachsene eine kreative und eindrucksvolle Bewerbung für ihre Mutter einsenden. Da gibt es keinerlei Beschränkungen. Einsendeschluss ist der 30. April.