TZ: Herr Sehrt, was denn nun?

Eberhard Sehrt: Was soll sein? Die Kommunalaufsicht hat die von mir vorgebrachte Beschwerde geprüft und ist zu einem Ergebnis gekommen.

Einem, das Ihnen doch sicherlich nicht gefallen dürfte, oder?

Was mir nicht gefiel, war einzig und allein die Art und Weise, wie die Beschlüsse während der Stadtratssitzung zustande kamen. Und das sah das Kommunalamt im Grunde auch so. Selbst wenn die Beschlüsse zur Neuorganisation der Verwaltungsstruktur sowie die Bestimmung der Verhinderungsvertreter der Oberbürgermeisterin nicht aufgehoben werden, müssen diese doch nun ergänzt werden, um rechtlich sauber zu sein. Somit hat sich der juristische Aufwand in meinen Augen bereits ausgezahlt.

Bei all der von Ihnen vorgebrachten Kritik vor allem an der Neuorganisation und einer damit einhergehenden Beschneidung des Geschäftsbereichs der Beigeordneten, konnte man den Eindruck gewinnen, dass Sie die Wirtschaftsförderung gar nicht so gerne bei der Oberbürgermeisterin sehen. Stichwort „Überarbeitung“...

Es ist grundsätzlich richtig, dass solch ein gewichtiger Bereich zur Chefsache erhoben wird. Wegen der Vernetzung eines Oberbürgermeisters beziehungsweise in unserem Fall der Oberbürgermeisterin führt an diesem Schritt eigentlich kein Weg vorbei.

Eigentlich?

Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber meine Zweifel sind nach wie vor nicht vom Tisch, dass sich die Oberbürgermeistern bei all den vor ihr liegenden Aufgaben mit dieser zusätzlichen verheben könnte.

Wie werden Sie beziehungsweise wie wird Ihre Fraktion bei den jetzt fälligen zusätzlichen Beschlüssen abstimmen?

Ich gehe davon aus, dass auf Grund der Sichtweise des Kommunalamts die Zustimmung jetzt Formsache ist.