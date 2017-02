Torgau. Sie schwenkten Fahnen, ließen ihre Motoren aufheulen und sorgten unter anderem in Torgau für Aufsehen ...

2017 plant die russische Rockergruppe „Nachtwölfe“ erneut eine Fahrt von Moskau nach Berlin entlang des Marschweges der sowjetischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Nach TZ-Informationen wollen die umstrittenen Biker voraussichtlich im Vorfeld des russischen „Tag des Sieges“ am 9. Mai auch wieder in Torgau haltmachen. Bereits 2015 hatten die „Nachtwölfe“ am Denkmal der Begegnung im Beisein zahlreicher Zuschauer Station gemacht.