Torgau/Bad Lausick. Schon seit Monaten wird eine intensive Diskussion um die künftige Kulturraumförderung in der Region geführt. Auch der Landkreis Nordsachen ist hier zu Entscheidungen herausgefordert, da Mittel nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen. Landrat Kai Emanuel stellt im Gespräch mit der TZ seine aktuelle Position dar.

TZ: Kürzlich waren Sie bei der Sächsischen Bläserphilharmonie in Bad Lausick zu Gast. Hat dieser Besuch die Position des Orchesters in Bezug auf die künftige Kulturraum-Förderung verbessert?

Kai Emanuel: Wir als Landkreis Nordsachsen sind angehalten, die künftige Förderung der Kultur grundsätzlich zu überdenken. Dabei geht es darum, den Konsens mit allen Beteiligten zu suchen. Wir wollen nicht einfach nur Geld für Kultur ausgeben, sondern vor allem darauf achten, wie viele unserer Einwohner wir mit den geförderten Angeboten erreichen. Als ländlich geprägter Kreis haben wir dabei natürlich vor allem auch die Angebote in den ländlichen Regionen im Blick. Dabei gilt es ebenso, zum Beispiel musische Angebote zu offerieren, wie kulturelle Bildungsaufträge zu realisieren.

Was heißt das im Zusammenhang mit den im Kulturraum Leipziger Raum agierenden Orchestern wie der Sächsischen Bläserphilharmonie Bad Lausick als auch dem in Böhlen beheimateten Leipziger Sinfonieorchester?

Beide Klangkörper offerieren zum Beispiel Schülerkonzerte. Das ist gut. Aber sie sind auch aufgefordert, gemeinsam mit Partnern aus der Region Veranstaltungen zu organisieren, um damit bei uns vor Ort ein weitaus breiteres Publikum anzusprechen, als es bisher der Fall ist. Auftritte in Innsbruck, Bayreuth oder Osnabrück bringen uns da nicht unbedingt voran.

Wie meinen Sie das konkret auf den Landkreis Nordsachsen bezogen?

Ziehen wir doch einfach mal den Spielplan beider Orchester im ersten Halbjahr 2017 zu Rate. Darin finde ich insgesamt nur zehn Konzerte, davon vier Schülerkonzerte, die in unserem Landkreis Nordsachsen stattfinden. Rein rechnerisch ist jedes der beiden Orchester nicht einmal in jedem Monat in unserem Landkreis präsent. Eine Bilanz, die mich als Landrat gerade mit Blick auf die kulturellen Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger keinesfalls zufriedenstellt.