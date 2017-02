"Oftmals ist jede Sekunde entscheidend"

Torgau. Ein Notruf geht ein. Der Disponent in der Rettungsleitstelle Leipzig weiß genau, was zu tun ist. Er handelt ruhig und besonnen – trotz später Nachtstunde. Jeder Handgriff sitzt. Kurze Zeit später startet in einer der Rettungswachen im Raum Torgau das Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Notsignal. Jetzt zählt jede Sekunde.

Ein Schlaganfall wurde gemeldet. Zwar führt das Navi die Rettungskräfte ziemlich genau zur angegebenen Adresse. „Doch wie oft hat eine fehlende Hausnummer für Verwirrung und unnötige Verzögerungen gesorgt“, bestätigt Henryk Schwarze, Leiter des Rettungsdienstes des DRK Torgau-Oschatz.



Er begrüßt deshalb voll und ganz die Initiative „Erreichbarkeit kann Leben retten“, die die TZ-Mediengruppe und die Kraftverkehr Torgau Citypost GmbH angeschoben haben. Es ist eine Initiative gegen Nummern-Salat und fehlende Namen, gegen doppelte Straßenbezeichnungen in den Gemeinden und sonstige Unwägbarkeiten. Henryk Schwarze kann ein Lied davon singen: „In der Tat stoßen wir bei unseren Einsätzen oft auf Probleme. Viele Hausnummern sind zum Beispiel zu klein, nachts nicht beleuchtet oder es stehen große Bäume davor.

Da sollten Grundstücksbesitzer darauf achten. Die Zahlen sollten gegebenenfalls lieber vorn am Zaun oder am Tor angebracht werden“, empfiehlt er. Auch eine silberne Hausnummer auf einer weißen Fassade beispielsweise sei nicht ratsam, spielt er auf Farbkombinationen an, die leicht zu übersehen sind. Nach zahlreichen Gemeinde-Fusionen seien doppelte Straßennamen noch immer ein heikles Thema. „In Dreiheide sind wir bei einem Einsatz im vergangenen Jahr an Süptitz vorbei in die Dorfstraße nach Großwig gefahren, mussten dann wieder umkehren“, schildert Henryk Schwarze einen Fall aus eigenem Erleben.

Ein Problem sei auch, dass Kommunen inwischen immer mehr sparen und nachts die Straßenbeleuchtung in manchen Nebenstraßen abschalten. Der Herzinfarkt sei immer noch die Todesursache Nr. 1. „Hier ist es entscheidend, dass die Retter so schnell wie möglich eintreffen. Auch bei Kreislaufstillstand und Schlaganfall zählt jede Sekunde. Je später die Kräfte vor Ort sind, desto größer könnten die Spätfolgen sein – Lähmungen und Sprachstörungen bei Schlaganfall, so Schwarze. Nach dem ersten TZ-Artikel über die Aktion „Erreichbarkeit kann Leben retten“ meldeten sich Leser in der Redaktion und führten Problemstellen an. Bei der Umbennennung der Beilroder Aufbaustraße in „Zur Falkenstruth“ kommt es häufig zu Verwechslungen, hieß es.

Die Straße „Am Schwarzen Bär“ in Torgau heißt jetzt Eilenburger Straße. Sie endet in einer Sackgasse. Das Problem liegt hier nicht an der Beschriftung der Häuser, sondern an der Nummerierung! Diese ist völlig durcheinander. Die Hausnummer 118 findet man, aber 118 A sucht man vergeblich, wenn man sich nicht auskennt. Außerdem endet dort plötzlich der Radweg, was für große Verärgerung bei den Radtouristen sorgt. Aber das ist ein anderes Thema.

Bei den örtlichen Feuerwehren legt man nicht umsonst großen Wert auf Ortskenntnisse der Kameraden. „Allerdings ist es bei uns einfacher, weil wir bei einem Brand auf Sicht fahren können“, meint Frank Dörschmann, Wehrleiter in Mockrehna. Bernd Schlobach, Chef der FFW Dommitzsch, sieht die Probleme auch eher beim Rettungsdienst. Selbst wenn man ausnahmsweise zu einer Türöffnung oder Tragehilfe gerufen werde, seien die Sanitäter schon vorher vor Ort und könnten die Kameraden einweisen.

Anne Lissner, Vorstandsvorsitzende des DRK Kreisverbandes Torgau-Oschatz, wiederum kann sich noch gut an einen Fall im Raum Oschatz erinnern, als der Rettungsdienst bei einem Alarm in Mügeln die falsche Adresse ansteuerte. Auch hier lag es an doppelten Straßennamen.

Beim eingangs geschilderten Notruf lief übrigens alles glatt, die Retter kamen schnell ans Ziel. Der Grundstücksbesitzer hatte erst kürzlich eine neue Hausnummer gekauft, die Ziffer wird von einer Lampe angestrahlt. Eine Investition, die sich durchaus gelohnt hat.