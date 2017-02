"Reformations-Reporter" der BBC auf Sound-Schnipsel-Suche

Torgau/Salford. Als der Theologe Martin Luther 1517 in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlichte und damit hierzulande die Reformation auslöste, war England noch zutiefst katholisch. Erst nach und nach nabelte sich auch die Church of England von Rom ab. Die British Broadcasting Corporation, kurz BBC (eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Vereinigten Königreichs) war dieser Tage in Mitteldeutschland unterwegs, um nicht nur dem reinen Reformationsgedanken nachzuspüren.

Rosie Dawson und Lucy Winkett (selbst Pfarrerin) begaben sich dabei auch auf die Spur eines Mannes, mit dem auf der Insel nur die allerwenigsten etwas anfangen können: Es geht um den Kirchenmusiker Johann Walter. Und deswegen weilten die beiden „Reformations-Reporter“ nicht nur in Eisenach und Leipzig sondern natürlich auch in Torgau. Auf der Suche nach aussagekräftigen „Sound-Schnipseln“ wurde man unter anderem im Johann-Walter-Gymnasium fündig, dessen Chor eine Kirchenmusik-Kostprobe gab.

Mit Hilfe von Lehrerin Judith Henke fand man hier zudem eine Gesprächspartnerin, die in fließendem Englisch (immens wichtig für Hörfunk) über die Bedeutung Johann Walters für die Schule Auskunft geben konnte. Für den 45-minütigen Beitrag zum 500-jährigen Reformationsjubiläum machte man zudem einen Abstecher in die Schlosskapelle. Dort gab‘s gleich zwei Interviews: eines mit einer Stadtführerin zur Entstehung, der Bedeutung und der Einweihung des Baus, das andere mit Dr. Michael Maul vom Bach-Archiv in Leipzig. Hintergrund ist, dass die BBC den Bogen vom auf der Insel deutlich bekannteren Johann Sebastian Bach über Martin Luther hinüber zum eher unbekannten Johann Walter spannen will. Die BBC hatte wegen der Aufnahmen bereits im Oktober des vergangenen Jahres Kontakt zum Torgauer TIC aufgenommen.