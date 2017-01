"Schäfer sein ist für mich Hobby und Berufung zugleich"

Montag, 30. Januar 2017

von unserem Multimedia-Redakteur Martin Klammt

Last. Das kleine Dorf Last, idyllisch nahe der Elbe zwischen Dautzschen und Großtreben gelegen, feierte am Samstag mit seinem wohl bekanntesten Einwohner. Die von Eckhard Hissung geführte Schäferei beging ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum. Die Gratulantenschar, in die sich auch Beilrodes Bürgermeister René Vetter einreihte, war entsprechend groß. Für den Schäfermeister war es ein Jubiläum mit besonderer Symbolik.