Oschatz/Torgau. „Der regionale Arbeitsmarkt ist schwungvoll ins Frühjahr gestartet“, erklärte die Oschatzer Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg am Freitag via Pressemitteilung in ihrer Arbeitsmarkteinschätzung für den abgelaufenen Monat. „Im März waren vermehrt Beschäftigungsaufnahmen zu verzeichnen. Das hatte sich durch die Stellenzuwächse in den beiden vorangegangenen Monaten bereits abgezeichnet. Insgesamt ist die wirtschaftliche Stimmung und damit das Einstellungsverhalten der Betriebe weiter positiv“, urteilte sie.



Die beschriebene Entwicklung war auch in der Torgauer Region spürbar. 2579 Männer und Frauen waren hier im März ohne Arbeit. Wie die Agentur mitteilte, waren das 166 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote in der Region Torgau sank damit von 11,1 Prozent im Februar auf 10,4 Prozent. 223 Menschen konnten im März ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden, 129 mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden.



107 neue Stellen meldeten die Unternehmen im März dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Torgauer Agentur-Dienststelle und Jobcenter Nordsachsen zur Besetzung. Der Großteil entfiel auf den Bereich Gesundheit/Soziales (22 Stellen), die Zeitarbeit (21), das Baugewerbe (17) und den Handel (13). Im Landkreis Nordsachsen ist die Arbeitslosigkeit im März um 449 auf 9017 Personen zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote ging im März um 0,4 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent zurück und lag damit um 1,2 Prozentpunkt unter der Vorjahresquote.

Von den insgesamt 9 017 arbeitslos registrierten Personen wurden 2.897 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur (minus 369 zum Vormonat) und weitere 6 120 Personen vom Jobcenter (minus 80) betreut. Das Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld.



710 Frauen und Männer konnten im März ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Für weitere 73 begann eine Tätigkeit im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes.