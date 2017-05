"Spiel-Raum ist wichtig"

Sie nennen sich jetzt „Rolandstifte“ und freuen sich jeden Tag nach dem Unterricht auf „ihren Hort“: 107 Mädchen und Jungen haben am Freitag die Namensweihe der städtischen Einrichtung mit einem großartigen Fest gefeiert – gemeinsam mit ihren Erzieherinnen, mit den Eltern und fleißigen Helfern. (TZ berichtete). Yvonne Schran versteht diese Resonanz als Bestätigung dafür, dass die Eltern die Umstrukturierung des pädagogischen Konzeptes begeistert mittragen. Seit 1. November 2016 fungiert die 41-Jährige als Leiterin des Grundschulhortes in Belgern und der Kindertagesstätte im Ortsteil Staritz. Zuvor hatte die dreifache Mutter in einem Montessori-Kinderhaus gearbeitet. Berufsbegleitend absolviert sie gerade ein dreieinhalbjähriges Studium in den Fachrichtungen Frühpädagogik und Management. Ein Semester hat sie noch vor sich.

Wenn Yvonne Schran von ihrer Arbeit erzählt, klingt die Freude über das Zusammensein mit den Kindern in jedem Wort mit. Ihre Verantwortung ist groß. Immerhin besuchen etwa 90 Prozent der Schulkinder den Hort: „Wir haben uns neu aufgestellt, agieren teiloffen und bedürfnisorientiert.“

Was steht hinter den pädagogischen Fachbegriffen? Yvonne Schran erläutert an einem Beispiel: „Die Hortkinder der 1. Klasse haben ihren eigenen Raum, in dem sie enger begleitet werden als die Größeren. Das gibt Schutz und Sicherheit. Ein Kind, das sich sicher und geborgen fühlt, wird neugierig auf Neues - und ist, je nach Temperament - von sich aus bereit, einen Schritt weiterzugehen. Sprich in einen anderen Raum zu wechseln.“

Mit der pädagogischen Umstrukturierung einher geht auch die Umgestaltung der Einrichtung: „Wir haben einen Tanzraum und der frühere Kreativraum ist jetzt ein Atelier, in dem die Kinder zum Beispiel an einer Staffelei malen können. Das macht die kleinen Künstler richtig stolz. Unser Bauraum wurde durch alternative Materialien ergänzt. Holz und Pappbecher zum Beispiel. Und kürzlich haben wir ein Haus aus Milchkartons gebaut.“ Draußen entsteht noch eine Matsch-Strecke, eine Art Wasserspielplatz, an dem die Kinder sich ebenfalls als kleine Baumeister ausprobieren können, informiert sie.

Gespannt sind die Leiterin und ihre Kolleginnen, wie das neue Bewegungsprojekt angenommen wird: „In guter Zusammenarbeit mit der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) bekommen wir ab September vorerst für ein Jahr sogenannte Hengstenberg-Bewegungsgeräte ausgeliehen. Sie werden in unseren künftigen Bewegungsraum integriert.“ Gut zu wissen: Die Gymnastiklehrerin Elfriede Hengstenberg, geboren 1892 in Meran/Italien, gestorben 1992 in Berlin) hat mit speziellen Turngeräten einen „Spiel-Raum“ geschaffen, der geeignet ist, Bewegungsdefizite der Kinder auszugleichen. Sie werden zum selbstständigen Probieren anregt und bestimmen, wie lange sie an einem Gerät verweilen und wann es Zeit ist zu wechseln. Die Erzieher übernehmen lediglich eine begleitende Haltung, sind freilich da, wenn ihre Hilfe benötigt wird.

Um das ganzheitlich wirkende Konzept der Hortbetreuung durchsetzen zu können, braucht es auf jeden Fall geschulte Pädagogen, die mitfühlen, fördern, aber auch Grenzen aufzeigen können: „Wir verstehen unsere Arbeit darin, Kinder zu begleiten, sie zu beobachten und ihnen einen Raum vorzubereiten, der so spannend gestaltet ist, dass sie Lust haben hineinzugehen und etwas zu beginnen“, veranschaulicht Yvonne Schran. Als Chefin von sechs Hort- und drei Kita-Erzieherinnen sagt sie: „Ich sehe mich als Leiterin nicht im Sinne von Ich-bestimme-alles. Jeder kann sich einbringen, auch wenn eine Idee mal nicht aufgeht. Ja, wir pflegen sogar eine fehlerfreundliche Teamkultur.“ Fehler machen bedeute Erfahrungen sammeln. Und: „Spielen ist die Arbeit des Kindes. Im Hort geht es vor allem darum, einen Ausgleich zur Schule zu schaffen.“

Nach einem halben Jahr weiß Yvonne Schran, dass sie genau den richtigen Job für sich gefunden hat: „Was ich in meinem Studium lerne – Kinder vom ersten bis zum siebenten Lebensjahr in vielen Facetten zu begleiten, das kann ich hier mit meinen Kolleginnen umsetzen.“ Über den sehr guten Kontakt zu den Eltern ist sie sehr glücklich. „Da besteht ein echtes Vertrauensverhältnis.

Wir haben auch ein gemeinsames Fest mit der Schule veranstaltet, und ein Vati, der beim DRK arbeitet, hat sich angeboten an zwei Abenden einen Erste-Hilfe-Kurs für Eltern anzubieten.“ Der Versuch ist geglückt: Beide Termine waren sehr gut besucht. „So etwas motiviert“, sagt sie. Auch der Sandkasten im Hort sei von einem Vati gebaut worden. Aufbauend auf ein ähnlich gestaltetes Konzept in der Kindertagesstätte Staritz soll im nächsten Jahr die Kooperation zwischen beiden Einrichtungen und der Grundschule ausgebaut werden.